【『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム】 5月 発売 価格：1回300円

　バンダイは、ガシャポン「『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム」を5月に発売する。価格は1回300円。

　「テイルズ オブ」シリーズ30周年を記念して、ミニチュアパッケージチャームが登場する。

　歴代「テイルズ オブ」シリーズ作品「テイルズ オブ ファンタジア」、「テイルズ オブ デスティニー」、「テイルズ オブ シンフォニア」、「テイルズ オブ ジ アビス」、「テイルズ オブ ヴェスペリア」、「テイルズ オブ エクシリア」、「テイルズ オブ ベルセリア」、「テイルズ オブ アライズ」の全8種がラインナップされている。

テイルズ オブ ファンタジア

テイルズ オブ デスティニー

テイルズ オブ シンフォニア

テイルズ オブ ジ アビス

テイルズ オブ ヴェスペリア

テイルズ オブ エクシリア

テイルズ オブ ベルセリア

テイルズ オブ アライズ

TALES OF TM & Series (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。