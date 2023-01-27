ガシャポン「『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム」5月発売！
【『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム】 5月 発売 価格：1回300円
TALES OF TM & Series (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介
バンダイは、ガシャポン「『テイルズ オブ』シリーズ30周年 ミニチュアパッケージチャーム」を5月に発売する。価格は1回300円。
「テイルズ オブ」シリーズ30周年を記念して、ミニチュアパッケージチャームが登場する。
歴代「テイルズ オブ」シリーズ作品「テイルズ オブ ファンタジア」、「テイルズ オブ デスティニー」、「テイルズ オブ シンフォニア」、「テイルズ オブ ジ アビス」、「テイルズ オブ ヴェスペリア」、「テイルズ オブ エクシリア」、「テイルズ オブ ベルセリア」、「テイルズ オブ アライズ」の全8種がラインナップされている。
テイルズ オブ ファンタジア
テイルズ オブ デスティニー
テイルズ オブ シンフォニア
テイルズ オブ ジ アビス
テイルズ オブ ヴェスペリア
テイルズ オブ エクシリア
テイルズ オブ ベルセリア
テイルズ オブ アライズ
TALES OF TM & Series (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介
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※発売日は流通により前後する場合があります。