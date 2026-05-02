23歳のレフティ・細野勇策が単独首位 小平智が1差2位 石川遼は16位
＜中日クラウンズ 3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、雷雲接近のため競技順延となった第2ラウンド（R）を消化し、その後の第3Rも終了した。
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第3Rを3位で迎えた23歳のレフティ・細野勇策が、8バーディ・2ボギーの「64」をマーク。トータル12アンダーで単独首位に立った。1打差2位に小平智、2打差の3位に勝俣陵が続く。今季日本ツアー初戦の石川遼は、1イーグル・3バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル4アンダー・16位タイで最終ラウンドへ向かう。大会最年少記録で予選を通過した15歳の加藤金次郎は、トータル2アンダー・30位タイ。前戦の「前澤杯」を制した米澤蓮はトータル1アンダー・37位タイ、昨年覇者の浅地洋佑はトータル6オーバー・64位で第3ラウンドを終えた。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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