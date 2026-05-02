木村文乃、母の実家が突然“旅館”に「どういうこっちゃ」 木村家の家業も明かす
俳優の木村文乃（38）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。青森県鶴田町にある母の実家が、知らないうちに旅館として運営されていたことを明かし、友人たちと訪れた様子を公開した。
【動画】旅館になった“母の実家”を訪れた木村文乃
動画の冒頭、木村は「緊急事態です。YouTubeを撮りながらこんなことを言う日が来るとは思わなかった」と神妙な面持ちで切り出し、「おじいちゃん、おばあちゃんの家が、突然旅館になっていた」と告白。「どういうこっちゃ」と事情を確かめるべく急遽青森へ向かった日の様子を披露した。
その後、日を改め、友人たちとその旅館を訪れた様子を公開。動画には、オーナーを勤める木村の叔父も登場し、叔父が経営するワイナリーも見学した。
また、夕食では木村家の家業である「木村牧場」で育てられたブランド豚「つがる豚」によるサムギョプサルパーティーを開催。「木村家の家業っていうのかな、お豚さんを育ててるんですよ」「今回は友達たちを呼んで、母の実家の『木村牧場』のお豚さんを使ってサムギョプサルをみんなに食べてもらおうっていう私の振る舞い会でございます」と、BBQを楽しむ様子を披露している。
【動画】旅館になった“母の実家”を訪れた木村文乃
動画の冒頭、木村は「緊急事態です。YouTubeを撮りながらこんなことを言う日が来るとは思わなかった」と神妙な面持ちで切り出し、「おじいちゃん、おばあちゃんの家が、突然旅館になっていた」と告白。「どういうこっちゃ」と事情を確かめるべく急遽青森へ向かった日の様子を披露した。
また、夕食では木村家の家業である「木村牧場」で育てられたブランド豚「つがる豚」によるサムギョプサルパーティーを開催。「木村家の家業っていうのかな、お豚さんを育ててるんですよ」「今回は友達たちを呼んで、母の実家の『木村牧場』のお豚さんを使ってサムギョプサルをみんなに食べてもらおうっていう私の振る舞い会でございます」と、BBQを楽しむ様子を披露している。