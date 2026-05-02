ロッテ−西武の試合前に竹下☆ぱらだいすがセレモニアルピッチを行った。

▼ だーごさんコメント

「人生で初めてのマウンド、本当に緊張しました！練習で益田投手に優しく教えていただいたおかげで、『これはストライクいけるんちゃう？』とすっかりその気になっていました。結果はまさかのデッドボール寸前でしたが……（笑）一緒に盛り上がってくれた『竹の子ちゃん』たちの声援が本当に心強かったです。貴重な経験をありがとうございました！」

▼ あぃりDXさんコメント

「幼稚園の頃から応援に来ていたマリーンズ。子どもの時に客席から見ていた景色に自分が立てるなんて、本当に感動しました！野球場でのパフォーマンスは初めてでしたが、勝利への思いを込めて精一杯やらせていただきました。マーくんに会えたこともうれしかったです！がんばれマリーンズ！」

▼ しんぢくんコメント

「グラウンドがすっごく広くて最初は緊張したんですが、子どもたちが笑顔で見てくれていて、私もすごく楽しかったです！私たちの「頑張れ！」という応援の気持ちも、しっかり届けられたんじゃないかなと思います。とにかくもう、めっちゃ「楽しんぢ」でした！（笑）」