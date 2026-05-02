◇NBAプレイオフ レイカーズ 98-78 ロケッツ(日本時間2日、トヨタ・センター)

レイカーズがプレイオフ1回戦の第6戦に勝利し、4勝2敗で1回戦突破。八村塁選手はチーム2位の21得点を挙げ勝利に貢献しました。

1回戦に3連勝し突破に王手をかけながら足踏みが続いていたレイカーズ。この試合も序盤はロケッツに先行されましたが、第1クォーター中盤過ぎからリードを奪うとその後は安定した試合運びで勝利しています。

八村選手はスターティングファイブに名を連ねチーム最多5本の3ポイントを決めるなど、34分44秒間の出場で21得点2アシスト6リバウンドの活躍を見せました。

1回戦を突破したレイカーズはカンファレンス・セミファイナルでサンダーと激突します。

そのほか、同日に行われた試合ではピストンズがマジックに勝利。1勝3敗と追い込まれてからの2連勝で、対戦成績を3勝3敗のタイに持ち込みました。

ラプターズはキャバリアーズとの延長戦までもつれた激戦を制し、こちらも対戦成績を3勝3敗としています。

▽日本時間5月2日プレイオフ1回戦結果ピストンズ 93-79 マジックラプターズ 112-110 キャバリアーズレイカーズ 98-78 ロケッツ