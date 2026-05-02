Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、キュートな舌出しショット 「見せることのなかった」ものも披露
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、2日までに自身のXを更新。イルカと戯れる様子、キュートな舌出しショットなどを公開した。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がキュートな舌出し
三田は「海の陽キャさんに触れ合ってきたよ〜。手で合図するとクルクル回ったり踊ったりとっても賢いイルカさんです。キンメ丼も食べたんだけどさ！！見せることのなかった靴下まさか披露するとは…Tverでチェックしてみて！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「靴下はまさかでした（笑）」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴がキュートな舌出し
三田は「海の陽キャさんに触れ合ってきたよ〜。手で合図するとクルクル回ったり踊ったりとっても賢いイルカさんです。キンメ丼も食べたんだけどさ！！見せることのなかった靴下まさか披露するとは…Tverでチェックしてみて！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「靴下はまさかでした（笑）」「かわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。