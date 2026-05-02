◆東京六大学野球春季リーグ戦第４週第１日▽立大１―０明大（２日・神宮）

立大が今季５戦目にして初勝利を挙げた。１回表２死一、三塁のチャンスで５番・本間律輝中堅手（１年＝日大三）が左前適時打を放って１点を先制。先発の田中優飛投手（３年＝仙台育英）が、９回１４２球の熱投でスコアボードに９つのゼロを並べ“スミ１”を守り切った。

立大は先週まで慶大、法大を相手に４試合続けて２ケタ失点で敗戦。木村泰雄監督は「田中の状態の修正が出来ていたので、勝つならこのようなゲームかな、というイメージはありました」と話した。

この日の白星で、立大はリーグ戦での通算１０００勝を達成。指揮官は「今シーズン、なかなか手に届かなかったのでホッとしています」と区切りの勝利を喜んだ。また、偉大なＯＢで昨年６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の存在に関して「立教のためにプロ野球でも活躍された先輩。尊敬しています」と思いを述べた。

なお、東京六大学リーグでの通算勝利数は、早大が１３７３勝でトップ。立大は５校目の１０００勝到達になる。