開催：2026.5.2

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 7 - 2 [ドジャース]

MLBの試合が2日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

1回裏、ピッチャー エメ・シーハンがボークでカージナルス得点 STL 1-0 LAD、5番 ノーラン・ゴーマン 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 3-0 LAD

2回表、7番 マックス・マンシー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 STL 3-1 LAD

3回裏、3番 アレク・バールソン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 4-1 LAD

6回表、5番 カイル・タッカー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 STL 4-2 LAD

7回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 6-2 LAD、7番 ネーサン・チャーチ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 STL 7-2 LAD

試合は7対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで2勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.261となっている。

ここまでカージナルスは19勝13敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ドジャースは20勝12敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 13:56:41 更新