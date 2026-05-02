2026年5月4日は天赦日×寅の日！ 上半期のクライマックスとも言える「超大吉日」にやるといいことは？
2026年5月4日は、「天赦日」と「寅の日」が重なる、まさに上半期のクライマックスとも言える超大吉日です。
最強の吉日とされる天赦日に、金運に縁の深い寅の日が重なることで、お金にまつわるアクションや新たな挑戦を後押しする強力なエネルギーが満ちあふれます。
一方で、強い運気を持つ日だからこそ、気をつけたい過ごし方も。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の特別なご利益にあやかってくださいね。
5月4日にやってくる2つの吉日▼天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）
天赦日は、日本の暦の中でも「最上級の吉日」とされる最強開運日です。年にわずか5〜6回しか巡ってこない、非常に貴重な大吉日として知られています。
この日は「天が万物の罪を赦（ゆる）す日」とされ、あらゆる障害が取り払われて、何事も驚くほどスムーズに進みやすいといわれています。
そのため、新しいことを始めるにはこれ以上ないほどのタイミング。結婚や引っ越し、開業、契約など、人生の大きな節目となる決断にもふさわしい日です。
また、これまで停滞していたことや、一度諦めてしまったことを再び動かし始めるのにもおすすめ。止まっていた流れを大きく変え、望む未来へと舵（かじ）を切る、力強いターニングポイントとなるはずです。
▼寅の日（とらのひ）
寅の日は、「トラは千里行って千里帰る」ということわざに由来する吉日。「出ていったものが無事に戻ってくる」とされ、古くから縁起のよい日として親しまれてきました。
特に金運との相性がよく、「金運を招く日」「お金を呼び込む日」ともいわれています。
使ったお金も巡り巡って戻ってくるとされるため、まとまった支払いや大きな買い物をするのにも最適なタイミングです。
お財布の新調や使い始め、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金にまつわる行動全般にもぴったり。新規事業や副業など、将来の繁栄を見据えたスタートにも適しています。
さらに、習い事や資格取得の勉強など、自分への投資にもおすすめ。ここで積み重ねた自己投資が、のちに大きな資産となってあなたのもとへ返ってくるでしょう。
また、「出ていったものが戻る」という意味から、旅行や引っ越しなど、移動を伴う予定にもぴったりです。
天赦日の「全てを後押しする力」に、寅の日の「お金を呼び戻す力」が重なることで、この日に始めたことはよい流れに乗りやすく、確かな豊かさを引き寄せ、理想の未来を形作っていくでしょう。
新しいことを始めるのはもちろん、一度失敗して諦めてしまったことや、「自分には無理かもしれない」と感じていたことに再チャレンジするのにも絶好のチャンス。
この日のご利益が背中を押し、あなたを成功の道筋へと案内してくれるはずです。
ゴールデンウイーク期間中でもあるこの日は、旅行先などで神社へ参拝するのもおすすめ。
トラは毘沙門天の使いとされ、願いを届けてくれる存在ともいわれているため、さらに金運を高めたい方は、毘沙門天を祭る神社やお寺に足を運んでみるのもよいでしょう。
【やるといいこと】
・新規事業をスタートさせる
・副業を始める
・会社設立や登記をする
・投資を始める
・銀行口座を開設する
・お財布を新調する、使い始める
・宝くじを購入する
・大きな買い物をする
・将来につながる自己投資をする
・資格取得のための勉強を始める
・旅行や引っ越しをする
・諦めてしまったことの再スタートをする
・毘沙門天を祭る神社へ参拝する
特に金運が高まりやすい日だからこそ、「お金がない」といったネガティブな言葉は厳禁。運気の流れを停滞させないよう、ローン契約、金銭の貸し借りや衝動買いも控えるのが賢明です。
また、天赦日は「終わらせる」ことより「始める」ことにエネルギーを注ぎたい日。退職や閉店など、区切りをつける予定がある場合は、できれば別の日を選ぶと安心です。
さらに、寅の日は本来おめでたい日ですが、「出ていったものが戻る」という意味から、婚姻に関しては「嫁いでも戻る」という言い伝えも。気になるようであれば別の日を選んでおくのが無難でしょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・衝動買いや散財をする
・閉店や退職をする
・何かを終わらせる
・入籍や結婚式を行う
行動することでしか、動かせない未来もあります。これまで躊躇（ちゅうちょ）していた事柄がある方も、この希少な開運日のパワーを味方につけて、今こそ新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
どんなに小さなことでも大丈夫。豊かな未来を引き寄せるために、自分の運を動かすきっかけを作ってみてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
最強の吉日とされる天赦日に、金運に縁の深い寅の日が重なることで、お金にまつわるアクションや新たな挑戦を後押しする強力なエネルギーが満ちあふれます。
一方で、強い運気を持つ日だからこそ、気をつけたい過ごし方も。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の特別なご利益にあやかってくださいね。
5月4日にやってくる2つの吉日▼天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）
天赦日は、日本の暦の中でも「最上級の吉日」とされる最強開運日です。年にわずか5〜6回しか巡ってこない、非常に貴重な大吉日として知られています。
この日は「天が万物の罪を赦（ゆる）す日」とされ、あらゆる障害が取り払われて、何事も驚くほどスムーズに進みやすいといわれています。
そのため、新しいことを始めるにはこれ以上ないほどのタイミング。結婚や引っ越し、開業、契約など、人生の大きな節目となる決断にもふさわしい日です。
また、これまで停滞していたことや、一度諦めてしまったことを再び動かし始めるのにもおすすめ。止まっていた流れを大きく変え、望む未来へと舵（かじ）を切る、力強いターニングポイントとなるはずです。
▼寅の日（とらのひ）
寅の日は、「トラは千里行って千里帰る」ということわざに由来する吉日。「出ていったものが無事に戻ってくる」とされ、古くから縁起のよい日として親しまれてきました。
特に金運との相性がよく、「金運を招く日」「お金を呼び込む日」ともいわれています。
使ったお金も巡り巡って戻ってくるとされるため、まとまった支払いや大きな買い物をするのにも最適なタイミングです。
お財布の新調や使い始め、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金にまつわる行動全般にもぴったり。新規事業や副業など、将来の繁栄を見据えたスタートにも適しています。
さらに、習い事や資格取得の勉強など、自分への投資にもおすすめ。ここで積み重ねた自己投資が、のちに大きな資産となってあなたのもとへ返ってくるでしょう。
また、「出ていったものが戻る」という意味から、旅行や引っ越しなど、移動を伴う予定にもぴったりです。
5月4日にやるといいこと2026年に6回しか巡ってこない「天赦日」と、お金を呼び込む「寅の日」が重なる5月4日は、上半期のなかでも特に際立った輝きを放つ、最強の金運開運日です。
天赦日の「全てを後押しする力」に、寅の日の「お金を呼び戻す力」が重なることで、この日に始めたことはよい流れに乗りやすく、確かな豊かさを引き寄せ、理想の未来を形作っていくでしょう。
新しいことを始めるのはもちろん、一度失敗して諦めてしまったことや、「自分には無理かもしれない」と感じていたことに再チャレンジするのにも絶好のチャンス。
この日のご利益が背中を押し、あなたを成功の道筋へと案内してくれるはずです。
ゴールデンウイーク期間中でもあるこの日は、旅行先などで神社へ参拝するのもおすすめ。
トラは毘沙門天の使いとされ、願いを届けてくれる存在ともいわれているため、さらに金運を高めたい方は、毘沙門天を祭る神社やお寺に足を運んでみるのもよいでしょう。
【やるといいこと】
・新規事業をスタートさせる
・副業を始める
・会社設立や登記をする
・投資を始める
・銀行口座を開設する
・お財布を新調する、使い始める
・宝くじを購入する
・大きな買い物をする
・将来につながる自己投資をする
・資格取得のための勉強を始める
・旅行や引っ越しをする
・諦めてしまったことの再スタートをする
・毘沙門天を祭る神社へ参拝する
5月4日にやらない方がいいこと5月4日は、強い開運パワーに恵まれる一方で、そのよい流れを乱すような行動はできるだけ避けたい日でもあります。
特に金運が高まりやすい日だからこそ、「お金がない」といったネガティブな言葉は厳禁。運気の流れを停滞させないよう、ローン契約、金銭の貸し借りや衝動買いも控えるのが賢明です。
また、天赦日は「終わらせる」ことより「始める」ことにエネルギーを注ぎたい日。退職や閉店など、区切りをつける予定がある場合は、できれば別の日を選ぶと安心です。
さらに、寅の日は本来おめでたい日ですが、「出ていったものが戻る」という意味から、婚姻に関しては「嫁いでも戻る」という言い伝えも。気になるようであれば別の日を選んでおくのが無難でしょう。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・衝動買いや散財をする
・閉店や退職をする
・何かを終わらせる
・入籍や結婚式を行う
行動することでしか、動かせない未来もあります。これまで躊躇（ちゅうちょ）していた事柄がある方も、この希少な開運日のパワーを味方につけて、今こそ新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
どんなに小さなことでも大丈夫。豊かな未来を引き寄せるために、自分の運を動かすきっかけを作ってみてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)