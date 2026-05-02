北海道出身ギターレス4ピース“名無し之太郎”、東名阪ショーケース完遂＋新曲「こひわずらい」ティザー公開
北海道出身ギターレス4ピースバンドの名無し之太郎が5月1日、東名阪ショーケースライブ＜TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026 -＞のファイナルとなる東京・下北沢MOSAiC公演に出演した。
同ツアーは2026年注目のニューカマー3組として名無し之太郎、KI_EN、Fluffyの3組で行われたもの。4月28日の愛知・名古屋HeartLand、4月29日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEに続く、ファイナルの東京・下北沢MOSAiC公演も盛況となった。
同ツアーで披露された新曲「こひわずらい」は、名無し之太郎初のラブソング。林(Vo)による大和言葉を用いた歌詞、T-SQUAREをルーツのひとつとする二瓶(Dr)によってフュージョンアレンジが映える新曲として仕上がりだ。「こひわずらい」のティザー映像が東名阪ツアー完遂後に公開となった。
なお名無し之太郎は6月から、ワンマンライブ＜名無し之太郎 2nd ONE-MAN TOUR 2026＞を開催する。
■新曲「こひわずらい」
2026年4月24日(金)配信開始
配信リンク：https://nanashi.lnk.to/koiwazurai
■＜2nd ONE-MAN TOUR 2026＞
6月20日(土) 東京・TOKIO TOKYO
open17:30 / start18:00
6月26日(金) 愛知・名古屋ell.SIZE
open18:30 / start19:00
6月27日(土) 大阪・LIVE SPACE CONPASS
open17:30 / start18:00
7月04日(土) 北海道・札幌近松
open17:30 / start18:00
詳細：https://nanashinotaro.com/news/detail/74770
関連リンク
◆名無し之太郎 オフィシャルサイト
◆名無し之太郎 オフィシャルX
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