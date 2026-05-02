北海道出身ギターレス4ピースバンドの名無し之太郎が5月1日、東名阪ショーケースライブ＜TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026 -＞のファイナルとなる東京・下北沢MOSAiC公演に出演した。

同ツアーは2026年注目のニューカマー3組として名無し之太郎、KI_EN、Fluffyの3組で行われたもの。4月28日の愛知・名古屋HeartLand、4月29日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEに続く、ファイナルの東京・下北沢MOSAiC公演も盛況となった。

同ツアーで披露された新曲「こひわずらい」は、名無し之太郎初のラブソング。林(Vo)による大和言葉を用いた歌詞、T-SQUAREをルーツのひとつとする二瓶(Dr)によってフュージョンアレンジが映える新曲として仕上がりだ。「こひわずらい」のティザー映像が東名阪ツアー完遂後に公開となった。

なお名無し之太郎は6月から、ワンマンライブ＜名無し之太郎 2nd ONE-MAN TOUR 2026＞を開催する。

■＜2nd ONE-MAN TOUR 2026＞

6月20日(土) 東京・TOKIO TOKYO

open17:30 / start18:00

6月26日(金) 愛知・名古屋ell.SIZE

open18:30 / start19:00

6月27日(土) 大阪・LIVE SPACE CONPASS

open17:30 / start18:00

7月04日(土) 北海道・札幌近松

open17:30 / start18:00

詳細：https://nanashinotaro.com/news/detail/74770