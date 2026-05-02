2026年ゴールデンウィーク後半の渋滞予測

2026年ゴールデンウィークのUターンラッシュはいつ？

2026年のゴールデンウィーク期間中、10km以上の渋滞は上下合計で375回予測されている。

2026年のゴールデンウィーク後半は、5月2日（土）～5月6日（水・祝）までの5連休となります。帰省や行楽によるクルマの移動は、この5連休に集中すると予測されており、上下線ともに激しい渋滞になる見込みです。

具体的には、下り線では5月2日（土）～5月3日（日）、上り線では5月4日（月・祝）～5月5日（火・祝）に渋滞のピークを迎えると予測されており、ドライバーへ注意を呼びかけています。

下り：中央道 45km 上り：関越道40kmが最大

エリア別の特に長い渋滞予測。

渋滞長が30km以上となるポイントをエリアごとに見てみましょう。

＜東日本エリアで特に長い渋滞＞

東北道 羽生PA付近（下り）5月2日（土）7時頃：最大40km

東北道 矢板北PA付近（下り）5月2日（土）12時頃：最大35km

関越道 高坂SA付近（下り）5月2日（土）9時頃：最大30km

関越道 坂戸西SIC付近（上り） 5月4日（月・祝）15時頃：最大30km

関越道 坂戸西SIC付近（上り） 5月5日（火・祝）14時頃：最大40km

東北道 加須IC付近（上り）5月5日（火・祝）18時頃：最大35km

＜中日本エリアで特に長い渋滞＞

中央道 相模湖IC付近（下り）5月2日（土）5時頃：最大45km

中央道 相模湖IC付近（下り）5月3日（日）6時頃：最大40km

東名高速 岡崎IC付近（上り）5月2日（土）9時頃：最大30km

中央道 小仏トンネル付近（上り）5月4日（月・祝）16時頃：最大30km

＜西日本エリアで特に長い渋滞＞

九州道 筑紫野IC先付近（下り）5月2日（土）10時頃：最大35km

九州道 山川PA付近（下り）5月2日（土）12時頃：最大30km

名神高速 大津IC付近（上り）5月2日（土）8時頃：最大30km

＜四国エリアで特に長い渋滞＞

神戸淡路鳴門道 室津PA付近（下り）5月3日（日）10時頃：最大30km

神戸淡路鳴門道 舞子トンネル出口付近（上り）5月5日（火・祝）16時頃：最大35km

渋滞は全国的に発生する予測ですが、高頻度で渋滞が予測されているのは「東日本エリア」、次いで「中日本エリア」です。

また、Uターンラッシュにおける最も長い渋滞は、関越道 坂戸西SIC付近（上り）で 5月5日（火・祝）14時頃に最大40kmと予測されています。

GW後半、主に渋滞するのはどこ？

ゴールデンウィーク期間の主な渋滞発生予測（最大渋滞長25km以上）

次に、最大渋滞長25km以上の主な渋滞を日付順に見てみましょう（最大渋滞長25km以上が予測されていない日は省略）。

■5月2日（土）

＜下り＞

・4時～16時（ピーク5時）：中央道 相模湖IC付近 最大45km

渋滞区間：高井戸IC→相模湖IC

・5時～14時（ピーク7時）：東北道 羽生PA付近 最大40km

渋滞区間：川口JCT→館林IC

・5時～15時（ピーク8時）：関越道 藤岡JCT付近 最大25km

渋滞区間：嵐山小川IC→藤岡JCT

・5時～16時（ピーク9時）：関越道 高坂SA付近 最大30km

渋滞区間：大泉JCT→東松山IC

・6時～14時（ピーク10時）：九州道 筑紫野IC先付近 最大35km

渋滞区間：若宮IC→鳥栖JCT

・6時～18時（ピーク12時）：東北道 矢板北PA付近 最大35km

渋滞区間：鹿沼IC→西那須野塩原IC

・7時～15時（ピーク12時）：九州道 山川PA付近 最大30km

渋滞区間：鳥栖JCT→南関IC

＜上り＞

・6時～16時（ピーク8時）：名神高速 大津IC付近 最大30km

渋滞区間：茨木IC→大津IC

・8時～13時（ピーク9時）：東名高速 岡崎IC付近 最大30km

渋滞区間：日進JCT→音羽蒲郡IC

■5月3日（日）

＜下り＞

・5時～14時（ピーク6時）：中央道 相模湖IC付近 最大40km

渋滞区間：高井戸IC→相模湖IC

・5時～14時（ピーク8時）：関越道 高坂SA付近 最大25km

渋滞区間：大泉JCT→東松山IC

・6時～13時（ピーク8時）：東北道 久喜IC付近 最大25km

渋滞区間：川口JCT→久喜IC

・7時～19時（ピーク10時）：神戸淡路鳴門道 室津PA付近 最大30km

渋滞区間：垂水JCT→津名一宮IC

＜上り＞

・7時～15時（ピーク9時）：名神高速 大津IC付近 最大25km

渋滞区間：高槻JCT→大津IC

・12時～24時（ピーク17時）：西瀬戸道 向東BS付近 最大25km

渋滞区間：大三島IC→西瀬戸尾道IC

・15時～23時（ピーク17時）：関越道 坂戸西スマートIC付近 最大25km

渋滞区間：本庄児玉IC→鶴ヶ島IC

・14時～翌1時（ピーク17時）：中央道 小仏トンネル付近 最大25km

渋滞区間：大月IC→八王子IC

■5月4日（月・祝）

＜上り＞

・10時～翌2時（ピーク16時）：中央道 小仏TN付近 最大30km

渋滞区間：大月IC→八王子JCT

・12時～24時（ピーク15時）：関越道 坂戸西SIC付近 最大30km

渋滞区間：本庄児玉IC→鶴ヶ島IC

・14時～23時（ピーク17時）：東北道 羽生PA付近 最大25km

渋滞区間：栃木IC→羽生IC

■5月5日（火・祝）

＜下り＞

・15時～21時（ピーク16時）：中央道 土岐IC付近 最大25km

渋滞区間：中津川IC→土岐IC

＜上り＞

・9時～翌2時（ピーク13時）：中央道 小仏TN付近 最大25km

渋滞区間：大月IC→八王子JCT

・10時～24時（ピーク14時）：関越道 坂戸西SIC付近 最大40km

渋滞区間：藤岡JCT→鶴ヶ島IC

・13時～翌1時（ピーク16時）：神戸淡路鳴門道 舞子TN出口付近 最大35km

渋滞区間：津名一宮IC→垂水JCT

・14時～24時（ピーク18時）：東北道 加須IC付近 最大35km

渋滞区間：栃木IC→加須IC

GW期間中に高速道路を運転する予定のドライバーは、あらかじめ渋滞予測を確認し、ピーク時間帯を避けるなど、ゆとりを持ったスケジュールでドライブ計画を立てるといいでしょう。

また、交通混雑期における渋滞の激化を防ぐ観点から、NEXCO各社では、ゴールデンウィーク期間の「ETC休日割引」が適用されないため、注意が必要です。