【ホビーラウンド34】 開催日時：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料：当日券2,000円

ボークスは、ホビーイベント「ホビーラウンド34」を5月2日にTRC東京流通センター第二展示場 Fホールで開催する。価格は当日券が2,000円。

本イベントでは当日版権ディーラーによる造形作品の販売、ボークス製品を販売する「ホビーラウンドSHOP」、メーカーの展示や物販ブースが設置されている。

また、商品を購入したり、展示を観たりするだけでなく、塗るホビ！実演やキャラグミン教室、レジンキャスト複製実演・体験など、自ら“参加”することでより深くホビーの世界を楽しめる参加型ホビーイベントとなっている。

イベント限定販売 新商品

「ファイブスター物語」より「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」、「ブロッカーズFIORE」より「FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー）」や「FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット」、「スレイヤーズ」より「あくりるぶろっく 第2弾」や「ホロ缶バッジ57mm 第2弾」が登場。このほか、「カネゴンCUBE【ボークス限定カラーver.】」や「エレキングCUBE【ボークス限定カラーver.】」、「ウルトラマン（Aタイプ）CUBE【ボークス限定カラーver.】」などが販売される。

「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」価格：69,300円

「FIORE カスタムパーツ77 コスモス用シャープネスロングヘアーセット（ブライトカラー）」価格：2,750円

「FIORE カスタムパーツ76 ツバキ用妖狐コスチュームセット」価格：3,850円

「スレイヤーズ あくりるぶろっく 第2弾」価格：770円

「スレイヤーズ ホロ缶バッジ57mm 第2弾」価格：660円

「カネゴンCUBE【ボークス限定カラーver.】」価格：8,800円

「エレキングCUBE【ボークス限定カラーver.】」価格：9,900円

「ウルトラマン（Aタイプ）CUBE【ボークス限定カラーver.】」価格：9,900円

イベント先行販売 新商品

「ファイブスター物語」より「IMS 1/100 KOG-AT =デルタ・ベルン 4100=（限定版）」、「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」、「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション23 V-LITZ[ウエポンランナー]（シルバーver.）」、「ワールドミニズ」より「デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.）」、「戦乙女」、「フロム シャドウ」などがラインナップしている。

「IMS 1/100 KOG-AT =デルタ・ベルン 4100=（限定版）」価格：12,100円

「ブロッカーズFIORE コスモス・ブライト＆コメット・フレア」価格：7,920円

「ブロッカーズ ビルドパーツセレクション23 V-LITZ[ウエポンランナー]（シルバーver.）」価格：1,375円

「デス・ディーラー（フランク・フラゼッタver.）」価格：20,900円

「戦乙女」価格：19,800円

「フロム シャドウ」価格：19,800円

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。