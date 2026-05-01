女優の小雪（49）が1日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。美しいスタイルを維持できている理由を明かした。

小雪は「掃除結構好きなんですけど、通りがてらにするんで。ながら掃除がエクササイズだと思っているんで」と言い「ジムに行かなくても、階段の上り下りを。例えば忘れ物しちゃったって取りに行く。でもいいや、エクササイズになるしって思う」と説明した。

また「歩きながら、落ちた洗濯物拾うし、歩きながら手すりとか拭いちゃうしっていう感じで、ながら掃除するんですよ」と言うと、MCの歌手・AIは「どれだけの人がこれやってますか!?」と感心していた。

さらに「トレーニングに行くじゃないですか。みんな。パーソナル行くとか、何々に行かなきゃとか。家事をトレーニングにすればいいんですよ。掃除機をかける時にはもう、体伸ばして、足を開いてやれば、めっちゃヒップに効くし。もう、クッて伸ばしていますよ、背筋。腹筋に力入れて」と言うと、AIも「超見たいですよね」とうなずいていた。

小雪は11年4月に俳優の松山ケンイチと結婚。12年1月に第1子、13年1月に第2子、15年7月に第3子を出産した3児の母。18年に北日本に移住し、家族で東京との二拠点生活を送っていたが、今は松山だけが二拠点生活をしている。