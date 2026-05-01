≪福生マッチョハンマー男・逮捕≫「騒音がうるさいと」とバイク少年を襲った無職男は庭に自力で“離れ”をつくった“子ども部屋おじさん”母は「優しくて頭がいい」と庇うが…

4月29日早朝、東京都福生市の住宅街で起きた殺人未遂事件。高林輝行容疑者（44）は、逃走を続け、5月1日、千葉県習志野市内で逮捕された。高林容疑者は、路上にいた男女7人のグループにハンマーを持って襲いかかり、駆けつけた警察官に農薬とみられるスプレーを噴霧して、計5人に重軽傷を負わせたとされている。

≪画像多数≫高林容疑者がイチからつくった入口に「天地」と書かれた「離れ」、頭にタオルをまき大工作業をする高林容疑者の写真など

高林容疑者が生活していた「離れ」のなか…

5月1日午後2時17分、千葉県習志野市の潜伏先アパートの一室で高林容疑者は逮捕された。盗難車を使い、埼玉、東京、千葉県内などで逃走を続けていた高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているという。

逮捕3時間前、取材班は母親のもとを訪れていた。母親は逃走を続ける息子の“自首”を願いながら「優しい子なんですけどね…」と肩を落としていた。

「学歴でいえば中卒ですが、賢い子なんです。中学時代は喧嘩ばかりで、せっかく合格した高校からも、入学前にトラブルを起こして『入学を許可しない』と通告されてしまって。後に勉強して大検（現・高卒認定）には合格しましたが、結局、大学へは行きませんでした」

父はプロ囲碁棋士で、「頭の回転も速かった」と母親は話すが、どんな仕事も続かなかった。

「土木の仕事をしても、先輩に流れを教わった翌日には『先輩、これはこうした方がいいですよ』と口を滑らせてしまう。生意気だと目をつけられるのに、性懲りもなく口答えするから仕事が長続きせず……。でも、頭の中は緻密なんです。何でも自作してしまう人でしたから」

一家が現在の家に引っ越してきたのは10年前。高林容疑者は約8年前、自宅の庭に自らの手で「離れ」を建て、そこを拠点に生活していた。

離れの扉には「天地」と黒スプレーで書かれている。母は「なぜこの文字が書かれているのかはわからない」と話す。その「離れ」の中も母に見せてもらった。

わずか8平米ほどの「離れ」は高林容疑者がつくった“秘密基地”のような空間だった。入口付近には、数十着の服がハンガーに掛けられたクローゼットと、その隣には壁に埋め込まれたロフトベッド、さらにはPCブースがある。ブースは、2台のモニターを備えたデスクトップが置かれ、PCの横には一冊の記録が残されていた。日々、どのマシンを何キロ、何回持ち上げたかを細かく記した「トレーニング記録」だ。

「だいぶ前から母屋のトレーニングルームで体を鍛えていました。夜の8時過ぎから2～3時間もガッチャガッチャと音が聞こえていましたから」

PCブースの隣にはシャワールームとトイレのユニットバスも備え付けられていた。さらに奥にはキッチンまであった。キッチンには家族用の大きなシンクのほか、3口コンロが備え付けられている。逃亡前に使用していたのか、シンクには洗っていないお椀などが水につけられ、置かれていた。

「水道工事もガス工事も電気工事も、全部自分でやった。大工の修行をしたわけでもないのに、建材をいちいち調べてやったんです」

「逮捕」の一報を受け母親は…

親子の会話は「うどんを頼むよ」「納豆を買ってきて」といったような最低限の会話だけだったが、光熱費や食費は主に年金暮らしの母親持ちだったという。

「料理は自炊していました。ラーメンなんかも本格的にこだわって作っていたみたいで、レシピもちゃんと書き残してあるんです。出汁の丸鶏とか、砂糖、一味、ラード、醤油とか……そういうふうに細かく書いて、冷蔵庫にメモを貼り付けていました」

定職につかず、母親の金を頼り、自宅の敷地内に「離れ」をつくった“子ども部屋おじさん”。そんな息子のことを母親は、逃走を続ける最中も想い続けていた。

「あんなことをしたことは申し訳ないと思っています。早く大きなトラブルなく解決されて、大きな反省をしてほしい」（高林容疑者の母）

そんな取材から、その3時間後、高林容疑者は逮捕された。母親にあらためて逮捕後の心情を聞いた。

「まずは安心いたしました。（これ以上）人に迷惑をかけたり、嫌な思いをさせたり、人にけがをさせたりしないで済んだということについて感謝いたします。（捕まった）千葉県の習志野はまったく心当たりがありません。息子に伝えたいことは…（約20秒の沈黙の後）…彼自身の人生でこういうことがもうないような人生になってほしいと思います」

母親の想いは高林容疑者に届くのか。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班