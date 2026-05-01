アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「日常生活における異性との出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】女性100人が答えた「また会いたい」男性 3位「誠実さが感じられる」2位「気遣いができる」1位は…？（図解：4枚）

「異性と出会う機会が少ない」と感じる人、9割超

調査は2025年12月22日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、全回答者に「日常生活のなかで異性と出会える機会が少ないと感じますか？」と尋ねると、男性は97人、女性は98人が「はい」と回答しました。

続いて、「異性と出会える機会が少ない」と回答した男性97人に対し、「出会いが少ないと感じる原因は何だと思いますか？（複数回答可）」と尋ねたところ、最も多かったのは「身近に異性がいない」（56人）でした。次いで、「新しい人間関係が広がらない」（48人）、「仕事や学業が忙しい」（35人）、「どうやって出会えばいいのか分からない」（26人）、「女性に声をかけるのが苦手」（24人）、「恋愛対象に入る女性が少ない」（14人）、「特に原因が思い当たらない」（1人）の順となりました。

また、女性100人に「どのような出会い方が理想的ですか？（複数回答可）」と尋ねたところ、最多は「友人の紹介」（60人）でした。次いで、「趣味のコミュニティ」（49人）、「職場・学校」（47人）、「習い事」（24人）、「マッチングアプリ」（14人）、「合コン」（13人）、「婚活パーティー・結婚相談所」（9人）、「バー」（5人）、「X・インスタグラム」（3人）、「ナンパ」（2人）の順となりました。

続いて、女性100人に「初対面の男性に対して『また会いたい』と感じるポイントは何ですか？（複数回答可）」と聞くと、「清潔感がある」（66人）が最も多く、次いで「気遣いができる」（65人）、「誠実さが感じられる」（59人）、「自然体でいられる」（56人）、「聞き上手」（45人）、「ポジティブな性格をしている」（36人）、「顔がカッコいい」（31人）、「ユーモアのセンスがある」（27人）、「体が引き締まっている」（17人）、「ミステリアスな雰囲気がある」（6人）の順となりました。

この結果について同社は、「上位項目には外見要素だけでなく、『気遣い』『誠実さ』『自然体』『聞き上手』など、コミュニケーションや印象に関わる要素が複数含まれる結果となりました」とコメントを寄せています。

女性の皆さん、「また会いたい」と思う男性はどのような人ですか……？

