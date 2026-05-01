「彼は攻撃のリーダーであるべきではない」仏代表OBがずばり指摘。エムバペは左サイドで起用？ 識者はきっぱり「それは明らかだ」

「彼は攻撃のリーダーであるべきではない」仏代表OBがずばり指摘。エムバペは左サイドで起用？ 識者はきっぱり「それは明らかだ」