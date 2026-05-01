今からできるゴールデンウィークの防犯は？　合言葉は「走るカレー」

気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」。

ゴールデンウィークでしばらく留守にする人も多いと思いますが、今、住宅を狙った窃盗被害が相次いでいます。

埼玉・行田市では16件が被害に遭ったほか、さいたま市でも住宅に忍び込み現金を盗んだとして男が逮捕される事件などがありました。

山粼夕貴キャスター：

怖いですよね。2日から連休で家を空ける人もいるでしょうから、改めて気を付けたいですよね。

安宅晃樹キャスター：

家を空けて家に帰ってみたら自宅が荒らされている、なんてことがないようにするために1日の「どうなの？」は、「出発前、手軽にできるゴールデンウィーク中の防犯対策」について見ていきたいと思います。

実はこの時期、実際に空き巣が増えているというデータがあるんです。東京都内のデータですけれども、警視庁によりますと、2024年の空き巣の認知件数は4月は82件で1年間の中で一番多いといいます。そして、5月も55件ということで4月、5月が空き巣被害が多いと実際にデータでも出ているんです。

榎並大二郎キャスター：

気を付けないといけないのは、まさに今の時期ということですよね。

安宅晃樹キャスター：

そうなんです。では、どうすれば未然に防げるのかという点について、防犯アドバイザーの京師美佳さんにお話を伺いました。京師さんによりますと、空き巣というのは実際に入る前に犯人は必ず下見をするんだそうです。その下見をした際に残すサインに気づくことが大切だといいます。では、どんなものがあるのかというと、実際に給湯器のメーターにつけられていたマーキングですが、「WC16−20」と英数字が書かれています。山粼さん、これ意味は分かりますか？

山粼夕貴キャスター：

業者の方が書いた文字じゃないんですね。「WC」…トイレ？「16‐20」って何だろう？

安宅晃樹キャスター：

遠藤さんは？

遠藤玲子キャスター：

トイレ…。でも、「16‐20」って時間とかですか？

安宅晃樹キャスター：

いい着眼点です。正解は「W」はウーマンで女性。そして「C」はチャイルドで子供がいるということ。「16‐20」は遠藤さんが言ったとおり、16時から20時の時間帯に留守にしていることが多いというマーキングがあるんですね。

マーキングは今、紹介したもの以外にもあるんだそうです。「M」男性、「ロ」高齢者、「S」1人暮らしなど、いろんなマークがあるわけなんです。

榎並大二郎キャスター：

「〇」で侵入しやすい、「×」で侵入予定。「×」なんてつけられていたらぞっとしますよね。組織的にやっている感じがして怖いですよね。

安宅晃樹キャスター：

英数字ならまだ「ん？」と思うかもしれませんが、他にも象形文字のようなサインもあるというんです。独身女性であるとか、あとは、お金持ちを表すようなものなど、これはなかなか気づけないですよね。京師さんによりますと、英数字の暗号や象形文字を見かけたら、まずは証拠写真を撮って警察に連絡。そして、すぐに消すことが大切だというんです。

では、これからゴールデンウィークに家を空ける人も空き巣を寄せ付けないために、誰でも簡単にできる対策がないのかというのを聞きました。

どのような対策があるのか。すぐできる対策として、まずはカーテンを閉めて夜間照明をつけること。どういうことかというと、カーテンを閉めることによって家の中を確認させないようにする。そして照明をつけることによって在宅を装うことが大切だということです。夜間のみ点灯するシーリングライトなどありますし、ない場合には100円均一などでも今は購入できるそうなんです。

その他、ゴールデンウィーク中に今すぐできることとしては、郵便物をチェックすること。そして、置き配を停止することだということです。やっぱり、郵便物がたくさんたまっていたり、あとは置き配がずっと玄関の前にあると、おうちにいないんだなということが分かりますので、きちんと置き配を停止するなど確認するようにしてください。

また、今の時代、非常にやってしまいがちなんですが、旅先での写真をSNSにリアルタイムで投稿するのは控えましょう。

今、どこどこに旅行に来ていますとSNSに上げますと、今家にはいませんよと伝えることになりますので、本当に友達だけがみられる設定にしていたとしても、時間差で投稿することが安心だということです。石渡さんは、SNS世代ですが…。

石渡花菜キャスター：

思わず楽しくて投稿したくなっちゃいますけど、やはりそこは我慢ということですかね。

安宅晃樹キャスター：

そうですね、山粼さんはどうですか？SNSに上げがちですか？

山粼夕貴キャスター：

うちの夫は常にリアルタイムで上げているので注意しておきます。テンションが上がるとすぐ、誰かに伝えたくなる気持ちも分かるんですが、そこは一歩我慢ですね。

安宅晃樹キャスター：

そうですね。時間差投稿を心がけてください。ただ、ここまでたくさんご紹介してきましたが、覚えられるか心配だという方のために、セコムIS研究所上級研究員の濱田宏彰さんによると、魔法の防犯フレーズがあるそうで、それが「走るカレー（はしるかれえ）」と頭文字をとったものなんです。

まず、「は」は“配達物”をチェックして置き配を止めておくこと。そして「し」は“照明”をつけて在宅を装う。「る」は“留守番電話”ということですが、固定電話の場合、「ただ今留守にしております」と言ってしまうと、家にいませんよとなってしまうので、設定を変えて「ただいま、手が離せません」などに変えておくことも大切です。「か」の“鍵”については1つのドアに2つのロックをかける意識で補助錠などを使うことも大切です。また、「れ」の“連絡”は少し難しいかもしれませんが、近所に親しい人がいれば、その人にちょっと家を空ける旨を伝えて、何か異変があれば連絡をしてもらうといった関係性を築いておくこと。そして、最後の「え」の“SNS”は全て事後投稿にしてもらえればということなんです。

ちなみに、これらは今すぐできる話ということですが、長い目で見ますと、“4原則”というものがあるそうで、「時間」をかけさせることが非常に大切だということです。警察庁のデータによりますと、5分かかると約7割の侵入者が諦めて、10分以上かかると侵入者のほとんどが諦めるといったデータもあるということです。

榎並大二郎キャスター：

旅行前にチェックですね。

安宅晃樹キャスター：

ということで、1日の「どうなの？」は出発前に手軽にできるゴールデンウィーク中の防犯対策について専門家を取材したところ、家をしばらく空ける際には在宅していることを装うためのひと工夫をお願いします。そして、たくさんありましたが、合言葉は「走るカレー（はしるかれえ）」。これを覚えておいてください。