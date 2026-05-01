セルティックMF旗手玲央は出番が減少

スコットランド1部セルティックの元日本代表MF旗手玲央は出場機会を失っているが、地元紙「スコティッシュ・サン」は、交代を巡る顛末での旗手の態度が指揮官を失望させたと報じている。

セルティックTVの解説者兼コメンテーターを務めるピーター・グラント氏は、旗手の態度に「快く思わなかっただろう」というものがあったと指摘している。

それは国内カップ戦の準決勝セント・ミレン戦のことで、ベンチスタートの旗手が交代出場の用意をしていたところ、チームに負傷者が出た関係で別の選手が出場することになった。その際の旗手の態度についてグラント氏は「私がガッカリしたのは、そしてこれは私が彼を批判する初めてのことですが」と前置きし、「彼のボディラングエージや、他の選手と同じように（勝利を）喜んでいるか。それには失望しました。監督には変更する理由があったのです」としている。

また、マーティン・オニール監督の考えについてグラント氏は「彼を先発させないと思う」としたうえで、「古臭いと言う人もいるけれど、私もマーティンと同じで、その点を注意深く見守るだろう。そのうえで『それは許されない。チームのことを考えてくれる選手が求められる』と言うだろう」と話した。

旗手は、これからタイトル争いの佳境に入るシーズン終盤にピッチへ戻れるのか。オニール監督とのコミュニケーションも必要なのかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）