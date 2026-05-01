バッグなどを手がけるエース（東京都渋谷区）は、米ラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」から、アップルのスマートフォン「iPhone 17e」対応ケース2種を、2026年4月28日に同ブランドの直営店/オンラインストアおよび全国の百貨店などで発売した。

シェル型＆手帳型の2モデルを用意

「ZERO HALLIBURTON」から、iPhone 17e対応ケースが登場。片手で操作しやすいシェル型、カードが収納できる手帳型の2タイプを用意する。

いずれも、同ブランドを象徴するアルミアタッシェケースがモチーフの"ダブルリブデザイン"を採用し、美しさと堅牢性を両立している。アルミラゲージコレクション「Classic Aluminum」を想起させるマットシルバーで、敢えてヘアライン加工を施していないという。

外側は衝撃に強いポリカーボネート、内側には柔軟性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を使用した2層構造で、端末をしっかりと保護。米軍事規格「MIL-STD-810H」の落下テストをクリアしている。

アップルの磁気技術「MagSafe」対応のリング型マグネットを内蔵し、装着したままワイヤレス充電が可能（iPhone 17eのみ）。ストラップホールを装備する。

対応機種はiPhone 17e/16e。

価格は、シェル型「Hybrid Shockproof Case 81717」が7150円（税込）、手帳型「Hybrid Shockproof Flip Case 81718」が9900円（同）。