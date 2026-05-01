松本伊代、AKB48ミニスカ衣装から美脚スラリ「現役アイドルみたい」「似合ってて可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの松本伊代が4月29日、自身のInstagramを更新。AKB48のミニスカート衣装姿を公開した。
【写真】60歳元アイドル、AKB衣装姿が「現役アイドルみたい」
松本は「【AKB48 67thシングル『名残り桜』発売記念「東京握手会」ステージイベント】に参加させていただきました」と同日幕張メッセで開催されたAKB48のイベントへの出演を報告。青・白・赤のトリコロールカラーのリボンを胸元につけ、デニムのジャケットやミニスカートにもトリコロールカラーが取り入れられた衣装姿でスラリとした真っ直ぐな脚をのぞかせ、「すごい応援！！円陣も組ませていただき、その後の歓声がすごかったなぁ…真似したい、笑 勇気を出して私のうちわを持ってくれて応援してくれた方ありがとう」と感想をつづっている。
また、「＃いつも優しい倉野尾成美ちゃん」「＃次の曲もセンターに伊藤百花ちゃん」とハッシュタグを添え、AKB48メンバーとの2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「現役アイドルみたい」「衣装似合ってて可愛すぎる」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】60歳元アイドル、AKB衣装姿が「現役アイドルみたい」
◆松本伊代、AKB48ミニスカ衣装ショット公開
松本は「【AKB48 67thシングル『名残り桜』発売記念「東京握手会」ステージイベント】に参加させていただきました」と同日幕張メッセで開催されたAKB48のイベントへの出演を報告。青・白・赤のトリコロールカラーのリボンを胸元につけ、デニムのジャケットやミニスカートにもトリコロールカラーが取り入れられた衣装姿でスラリとした真っ直ぐな脚をのぞかせ、「すごい応援！！円陣も組ませていただき、その後の歓声がすごかったなぁ…真似したい、笑 勇気を出して私のうちわを持ってくれて応援してくれた方ありがとう」と感想をつづっている。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「現役アイドルみたい」「衣装似合ってて可愛すぎる」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】