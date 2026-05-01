ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）を心配した。

岡村は番組冒頭で「皆さんもね、心配してらっしゃる方もおられるとは思いますけども。日村くんがちょっとお休みされるということで」と日村を心配した。

岡村は「日村くんって土日ほぼロケで、いてないんですよ。都内に。地方に行ったりすることが多いから。『日村くんロケ多いけど大丈夫？』って言ったら『全然大丈夫ですよ』って言ってたんですよ」と日村との会話を明かした。

岡村は「土日にロケで地方行ったりすることが多いって言ってて、金曜日バナナマンはラジオやってるじゃないですか。だから結構睡眠時間短いんちゃうのって。3時までやっててそのまま地方行くってなったら朝早いんじゃないかって。『結構早いです』って言ってて。『体大丈夫？』って言ったら、（日村が）『全然大丈夫なんですよ』って言ってた。『そんなに睡眠時間短くても大丈夫なんです』って。『そうなんや。すごいね』って言ってたんですけど。やっぱりこれ、53歳かな、50になってきたら体が追いついてけえへんというか」と同世代の芸人の体調を心配した。

岡村は「20代、30代はちょっと無理できるじゃないですか、若さで」と語ると、矢部も「そうやでそれは、良かったなって思うな。俺らも3時までラジオやってそのまま『ナイナイサイズ』のロケ行ってたもんな。すごい覚えてるわ。日テレのロケバスが迎えにきてな。ニッポン放送の前に」と自身も若いころにそのスタイルを経験していたことを明かした。