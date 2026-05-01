喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、ゴールデンウィークの1日をコメダ珈琲店で過ごす「コメ活巡り」を提案しています。

【画像】やば…「おなかはち切れる」 1日をコメダで過ごす《コメ活巡り》メニューを見る！

おなかはち切れる！「コメ活巡り」

公式アカウントは、「GWはコメ活巡り、挑戦してみない？ 連休の予定はお決まりですか？」とコメント。「時間帯や予定に合わせて、コメダ珈琲店を巡るのもおすすめ」と、時間帯別のメニュー「GWコメ活の時間割」を提案しています。

朝8時は「選べるモーニング」。ドリンクを注文すると、「山食パン（トースト）」または「ローブパン」が選べ、「定番ゆで玉子」「手作りたまごペースト」「コメダ特製おぐらあん」から1つ選べます。さらに、「バター または マーガリン」「いちごジャム」「ぬる豆乳」も選べます。

次に、昼12時半は、揚げたてのビッグカツとキャベツを豪快に挟んだ、大ボリュームの「カツパン」。そして、おやつの午後3時半は、コメダ珈琲店の看板デザート「シロノワール」。

最後の午後7時半は、振りかけたのりがアクセントになった、エビとマカロニの「コメダグラタン」です。

SNS上では、「正気ですか？おいしいし量はヤバいしおなかが爆発します。コメダ最高！」「こんな過ごし方思いつかなかったわ（笑）おもしろそう」「住みたい」「別名『胃袋耐久マラソン』」「このラインアップで一度やってみたい！おなかパンパンになりますが」という声が上がっています。

このラインアップで完食すると、モーニングに「コメダブレンド」と「山食パン＋定番ゆで卵」を選んだ場合、1日の総カロリーは3027キロカロリーとなりました。胃袋に自信のある方は、「コメ活巡り」の1日を過ごしてみてはいかがでしょうか？