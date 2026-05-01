ｉＰＳ細胞を使って重い肝臓病を治療する体外式の装置「バイオ人工肝臓」を大阪大と東京科学大のチームが開発し、国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）が小児患者を対象にした臨床研究を計画していることがわかった。

すでに動物実験で肝機能を回復させる効果を確認しており、３年以内を目標に第１例の治療を行う。

チームはまず、人のｉＰＳ細胞から直径０・１〜０・２ミリの「ミニ肝臓」を作製。食用の人工イクラを作る技術を応用し、ミニ肝臓を海藻などの成分でできたゼリー状のカプセル（直径２〜３ミリ）に入れ、筒状の容器に詰め込んでバイオ人工肝臓を完成させた。

治療では、腎臓病の人工透析のようにミニ肝臓が入った容器に患者の血液を送り、再び体内に戻す。ミニ肝臓からは、肝細胞の増殖を促すたんぱく質などが分泌されるため、患者の弱った肝機能を改善させる効果が期待される。装置には、肝炎の原因となる細胞を取り除くフィルターも取り付けた。

重い肝臓病のラットで装置を試したところ、約２時間の治療で肝臓の組織の損傷が減り、約９割が生存した。治療しない場合、ほとんどが死んでしまった。チームの武部貴則・大阪大教授は「体外式の救命装置として実用化したい」と話している。

肝臓には、栄養素の合成や有害物質の解毒など多くの働きがある。ウイルス感染などをきっかけに急激に機能が低下すると、劇症肝炎となり、症状の改善が見込めない場合は肝移植しか根本的な治療法がなくなる。劇症肝炎は年間数百人が発症するとされ、小児は急激に症状が悪化するケースも多い。

国立成育医療研究センターによると、同センター病院ではこれまで小児の劇症肝炎を１００例以上治療してきた。臨床研究では、この病気の小児患者３〜５人程度にバイオ人工肝臓を使用する計画で、必要なミニ肝臓の数や装置の大きさを検討している。笠原群生（むれお）・病院長は「成功すれば、肝移植をせずに命を救えるようになるだろう」としている。

岡野栄之・慶応大教授（生理学・再生医学）の話「細胞を移植せず、体外の装置で人体に欠かせない物質の補給や解毒を行う手法は画期的だ」