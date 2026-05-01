「スター・ウォーズ」最新作、IMAX含むプレミアムラージフォーマット上映決定 グローグーが“画面拡張”の特別映像も

「スター・ウォーズ」最新作、IMAX含むプレミアムラージフォーマット上映決定 グローグーが“画面拡張”の特別映像も