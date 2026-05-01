希少ザメ由来、関節と美容を一粒でケア！ さぬき健康本舗 金の穂・極

記事ポイント 花や食事に並ぶ母の日プレゼントの新潮流として、日常的な健康サポートサプリを贈る選択肢が広がっていますアブラツノザメ由来の非変性プロテオグリカン35mgと非変性II型コラーゲン70.5mgを1粒に配合し、関節ケアと美容を同時にサポートします母の日特別企画では8ヶ月分が約38%オフの1万円（税込・送料込）で楽天市場から購入できます 花や食事に並ぶ母の日プレゼントの新潮流として、日常的な健康サポートサプリを贈る選択肢が広がっていますアブラツノザメ由来の非変性プロテオグリカン35mgと非変性II型コラーゲン70.5mgを1粒に配合し、関節ケアと美容を同時にサポートします母の日特別企画では8ヶ月分が約38%オフの1万円（税込・送料込）で楽天市場から購入できます

花やギフトカードが定番だった母の日のプレゼントに、「健康を贈る」という新しい選択肢が加わっています。

さぬき健康本舗が展開する「金の穂・極」は、国立大学法人弘前大学との共同研究から生まれた国産の希少なザメ由来成分を1粒に凝縮した、関節・美容Wサポートサプリメントです。

さぬき健康本舗「金の穂・極」





商品名: 金の穂・極内容量: 60粒（1袋）主要成分: 非変性プロテオグリカン35mg・非変性II型コラーゲン70.5mg（1粒あたり）母の日特別価格: 8ヶ月分 10,000円（税込・送料込）／1ヶ月あたり1,250円販売: 楽天市場問い合わせ: 0120-949-575（さぬき健康本舗お客様相談窓口）

金の穂・極は、日本古来の長寿ザメとして知られるアブラツノザメの軟骨から抽出した成分を原料とするサプリメントです。

関節の軟骨細胞を構成する主要成分「非変性プロテオグリカン」と「非変性II型コラーゲン」の2成分を国内最大級の配合量で1粒に凝縮しており、関節の不調を気にする方から肌のコンディションを内側から整えたい方まで、幅広く注目されています。

弘前大学での研究開発を経て、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカン商品化に成功した製品です。

2024年2月5日に特許を取得し、2025年3月から5月にかけては149社以上のメディアに取り上げられました。

母の日に合わせた特別企画では、通常価格から約38%オフとなる赤字価格で8ヶ月分がまとめて提供されています。

花や食事という形だけでなく、毎日継続できる健康習慣を贈るという選択肢として提案されています。

母の日プレゼントの最新アンケート





さぬき健康本舗が2026年4月22日から29日にかけて実施したアンケート（有効回答250票）では、母の日の予定として「花を贈る」が38%でトップ、「一緒に食事やお出かけする」が31.6%で続きました。

「特に何もしない（まだ決めていない）」が24%、「感謝の手紙を伝える」が6.4%という結果で、贈り方の選択肢の多様化が表れています。

「定番ですが、カーネーションを準備しています」「お気に入りのレストランに2人で食事に行きます」「手紙で感謝の気持ちを伝えています」「今年はまだ決めていないです。そろそろ考えないと。」など、感謝を届ける形はさまざまです。

1粒に凝縮された2大成分





特許成分配合





非変性プロテオグリカン: 35mg/粒非変性II型コラーゲン: 70.5mg/粒配合量: 国内最大級アブラツノザメ由来プロテオグリカンのパワー: サケ由来の5.75倍（東京農工大学との共同研究で証明）

非変性プロテオグリカンは関節軟骨の主要構成成分で、1粒あたり35mgが配合されています。

東京農工大学との共同研究では、アブラツノザメ由来のプロテオグリカンがサケ由来のものと比べて5.75倍のパワーを持つことが証明されており、この成果が2024年2月5日の特許取得につながっています。

非変性プロテオグリカンと非変性II型コラーゲンは関節軟骨の再生をサポートするだけでなく、内側から肌のコンディションを整える作用もあるとされており、関節ケアと美容の両面を意識する方に選ばれています。

アブラツノザメと弘前大学の研究





HIG-82細胞増殖促進作用





金のプロテオグリカン





金の穂・極の原料となるアブラツノザメは、世界に500種以上いるサメの中から厳選された日本古来の長寿ザメです。

3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く、1袋60粒を製造するのにアブラツノザメ1頭分が使われるほど原料密度の高い製品です。

さぬき健康本舗・黒田博美会長と弘前大学・野坂大喜教授の連携が、この希少な素材を毎日飲めるサプリメントとして届ける道を開きます。

金色のパウチに封入された小さな粒の背景には、3代続く漁業による素材調達の積み重ねと、国立大学の研究知見の両方があります。

楽天市場100冠の実績





メディア掲載多数





楽天市場では2026年4月27日時点で全100カテゴリのランキング1位を獲得しています。

金の穂・極の商品パッケージが表彰台最上位に配置され、100カテゴリすべての1位スクリーンショットが並ぶ実績が公開されています。

2025年3月から5月にかけてはライブドアニュースをはじめとする149社以上のメディアにも取り上げられました。

母の日特別企画の設計

健康食品を贈り物にする場合、1ヶ月分では習慣が定着しにくく、かといって長期分をまとめると金額が高くなりすぎるというジレンマがあります。

今回の特別企画では、8ヶ月分を赤字価格で提供することで「継続できる量」と「手の届く価格」の両立を実現しています。

毎日の生活に関節ケアと美容サポートを届ける継続的な習慣は、季節の花とは異なる形で長く残ります。

弘前大学の研究成果を基盤とした成分設計と、長期に続けやすい価格設定が組み合わさり、花や食事に並ぶ新しい母の日の贈り方として広がっています。

健康を日常に届ける贈り物の選択肢を提示している点が、この商品の今の母の日における立ち位置です。

さぬき健康本舗「金の穂・極」母の日特別企画キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 今回のアンケートはどこで実施されましたか

A. さぬき健康本舗の公式X（@sanukikenkou）上で、2026年4月22日から29日にかけて実施されました。

「今年の母の日、どうしますか？」という質問に対して250票の回答が集まっています。

Q. 金の穂・極の1袋は何日分に相当しますか

A. 1袋60粒入りで、1日1粒を目安とするため60日分（約2ヶ月分）に相当します。

母の日特別企画の8ヶ月分セットは8袋の構成です。

Q. さぬき健康本舗はいつ設立された会社ですか

A. 2013年に設立されます。

健康食品の通信販売事業を専門とし、国産長寿ザメ専門店「元気屋」として事業を展開しています。

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