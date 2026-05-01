「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』。

4月28日（火）に放送された第1話では、エルフ・荒川が“結婚したい男性俳優”を実名告白する場面があった。

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同番組は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。

その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。

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婚活美女たちの決断を見届けた今回のスタジオトークでは、“理想の結婚相手”についての話題に。

高橋から「“あの人いいな”っていう芸能人、誰かいる？」と尋ねられたエルフ・荒川は、「基本ローン通る人であれば誰でもいいんですけど…」とリアルな本音を明かして笑いを誘いつつ、「芸能人の中から選ばせていただけるなら、やっぱり鈴木亮平さん」と告白。

これに夏菜は「それ絶対、見た目と筋肉じゃん」と鋭いツッコミを入れていた。