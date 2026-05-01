実写『SAKAMOTO DAYS』“坂本”目黒蓮の最凶の敵“X”スラー役に志尊淳！
映画『SAKAMOTO DAYS』より、主人公・坂本太郎（目黒蓮）の命を狙う、正体不明の最凶の敵・X（スラー）を志尊淳が演じていることが明らかとなった。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
このたび、これまでベールに包まれていたシークレットキャストが解禁。
虎視眈々と「殺し屋殺し」を遂行し、現場には必ずX印を残すことから“スラー”と呼ばれる謎多き人物を志尊淳が演じる。坂本の命を狙う最凶の敵・X（スラー）を演じる志尊は、限られた出演シーンではあるものの、スラーの圧倒的な狂気を感じさせる唯一無二の存在感で作品を盛り上げる。
志尊は「今回、オファーを頂くにあたって、福田監督、松橋プロデューサーから熱烈な連絡を頂きました。原作ものを演じる責任を考えると、簡単にやりたいとは言えないものの、皆さんと作品作りができるという楽しみが不安を上回りました。スラーという役は作品にとって最後の砦。短い撮影でしたが、ただのスパイスにならずに、スラーにしっかり寄り添うことを大切に演じました。是非、劇場でご覧ください！！」とコメントを寄せている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
このたび、これまでベールに包まれていたシークレットキャストが解禁。
虎視眈々と「殺し屋殺し」を遂行し、現場には必ずX印を残すことから“スラー”と呼ばれる謎多き人物を志尊淳が演じる。坂本の命を狙う最凶の敵・X（スラー）を演じる志尊は、限られた出演シーンではあるものの、スラーの圧倒的な狂気を感じさせる唯一無二の存在感で作品を盛り上げる。
志尊は「今回、オファーを頂くにあたって、福田監督、松橋プロデューサーから熱烈な連絡を頂きました。原作ものを演じる責任を考えると、簡単にやりたいとは言えないものの、皆さんと作品作りができるという楽しみが不安を上回りました。スラーという役は作品にとって最後の砦。短い撮影でしたが、ただのスパイスにならずに、スラーにしっかり寄り添うことを大切に演じました。是非、劇場でご覧ください！！」とコメントを寄せている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。