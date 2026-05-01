いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月2日はどこが混む？

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ

・川口JCT→館林IC 羽生PA付近 40キロ

・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 35キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・谷和原IC→土浦北IC 桜土浦IC付近 15キロ



□京葉道路

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ



□横浜横須賀道路

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ

・嵐山小川IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 25キロ



□上信越自動車道

〈下り〉

・藤岡JCT→富岡IC 甘楽PA付近 15キロ



□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・川口西IC→三郷JCT 三郷JCT付近 15キロ

・三郷南IC→京葉JCT 京葉JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・多治見IC→恵那IC 屏風山PA付近 20キロ

・小牧東IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□東海環状自動車道

〈下り〉

・せと品野IC→可児御嵩IC 五斗蒔PA付近 15キロ



□東海北陸自動車道

〈下り〉

・岐阜各務原IC→関IC 各務原TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉

・日進JCT→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 30キロ

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ



□新東名高速道路

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ

〈上り〉

・豊田東JCT→岡崎東IC 岡崎東IC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・豊明IC→名港潮見IC 名港潮見IC付近 10キロ

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

〈上り〉

・刈谷ｽﾏｰﾄIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・菰野IC→甲賀土山IC 鈴鹿TN付近 10キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・小牧IC→岐阜羽島IC 尾西BS付近 10キロ

・養老JCT→関ヶ原IC 関ヶ原IC付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 15キロ

〈上り〉

・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・大山崎JCT→笠取IC 宇治TN付近 15キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・貝塚IC→泉南IC 高倉山TN付近 10キロ

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・深江サグ付近 10キロ



□西名阪自動車道

〈下り〉

・柏原IC→天理IC 天理IC付近 15キロ



□第二神明道路

〈下り〉

・武庫川出入口→名谷JCT 名谷JCT付近 35キロ

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈下り〉

・垂水JCT→室津PA 仁井TN付近 20キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ

〈上り〉

・池田出口付近 10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・福山SIC→尾道JCT 尾道JCT付近 10キロ

〈上り〉

・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ



□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋出入口 向東BS 10キロ



□関門自動車道

〈上り〉

・新門司IC→下関IC めかりPA付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・若宮IC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 35キロ

・鳥栖JCT→南関IC 山川PA付近 30キロ

・八幡IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ



□東九州自動車道

〈下り〉

・行橋IC→椎田南IC 築城IC先付近 10キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ