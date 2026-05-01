【5月2日に混雑するのはどこ？】相模湖IC付近で45キロ 羽生PA付近で40キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW 高速道路 渋滞予測2026】
いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】
□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。
▼ 5月2日はどこが混む？
▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？
「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【東日本】
【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈下り〉
・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ
・川口JCT→館林IC 羽生PA付近 40キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 35キロ
□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ
・谷和原IC→土浦北IC 桜土浦IC付近 15キロ
□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ
□横浜横須賀道路
〈下り〉
・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ
□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ
・嵐山小川IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 25キロ
□上信越自動車道
〈下り〉
・藤岡JCT→富岡IC 甘楽PA付近 15キロ
□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・川口西IC→三郷JCT 三郷JCT付近 15キロ
・三郷南IC→京葉JCT 京葉JCT付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
・厚木IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 15キロ
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中部】
【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈上り〉
・多治見IC→恵那IC 屏風山PA付近 20キロ
・小牧東IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ
□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ
□東海環状自動車道
〈下り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC 五斗蒔PA付近 15キロ
□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→関IC 各務原TN付近 10キロ
□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ
〈上り〉
・日進JCT→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 30キロ
・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 10キロ
□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 20キロ
〈上り〉
・豊田東JCT→岡崎東IC 岡崎東IC付近 15キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊明IC→名港潮見IC 名港潮見IC付近 10キロ
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ
〈上り〉
・刈谷ｽﾏｰﾄIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ
□新名神高速道路
〈下り〉
・菰野IC→甲賀土山IC 鈴鹿TN付近 10キロ
□名神高速道路
〈下り〉
・小牧IC→岐阜羽島IC 尾西BS付近 10キロ
・養老JCT→関ヶ原IC 関ヶ原IC付近 10キロ
「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【関西】
【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 15キロ
〈上り〉
・茨木IC→大津IC 大津IC付近 30キロ
□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→笠取IC 宇治TN付近 15キロ
・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ
□阪和自動車道
〈下り〉
・貝塚IC→泉南IC 高倉山TN付近 10キロ
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ
□新名神高速道路
〈下り〉
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ
□阪神高速道路
〈上り〉
・深江サグ付近 10キロ
□西名阪自動車道
〈下り〉
・柏原IC→天理IC 天理IC付近 15キロ
□第二神明道路
〈下り〉
・武庫川出入口→名谷JCT 名谷JCT付近 35キロ
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□神戸淡路鳴門道
〈下り〉
・垂水JCT→室津PA 仁井TN付近 20キロ
□山陽自動車道
〈下り〉
・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ
〈上り〉
・池田出口付近 10キロ
「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中国・四国・九州】
【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□山陽自動車道
〈下り〉
・福山SIC→尾道JCT 尾道JCT付近 10キロ
〈上り〉
・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ
□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋出入口 向東BS 10キロ
□関門自動車道
〈上り〉
・新門司IC→下関IC めかりPA付近 10キロ
□九州自動車道
〈下り〉
・若宮IC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 35キロ
・鳥栖JCT→南関IC 山川PA付近 30キロ
・八幡IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ
〈上り〉
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ
□東九州自動車道
〈下り〉
・行橋IC→椎田南IC 築城IC先付近 10キロ
□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ