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いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？　東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月2日はどこが混む？
▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ
・川口JCT→館林IC　羽生PA付近　40キロ
・鹿沼IC→西那須野塩原IC　矢板北PA付近　35キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・谷和原IC→土浦北IC　桜土浦IC付近　15キロ

□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ

□横浜横須賀道路
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　30キロ
・嵐山小川IC→藤岡JCT　藤岡JCT付近　25キロ

□上信越自動車道
〈下り〉
・藤岡JCT→富岡IC　甘楽PA付近　15キロ

□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・川口西IC→三郷JCT　三郷JCT付近　15キロ
・三郷南IC→京葉JCT　京葉JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　45キロ
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
・厚木IC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　15キロ
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・多治見IC→恵那IC　屏風山PA付近　20キロ
・小牧東IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□東海環状自動車道
〈下り〉
・せと品野IC→可児御嵩IC　五斗蒔PA付近　15キロ

□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→関IC　各務原TN付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・日進JCT→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　30キロ
・一宮IC→小牧JCT　小牧JCT付近　10キロ

□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ
〈上り〉
・豊田東JCT→岡崎東IC　岡崎東IC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊明IC→名港潮見IC　名港潮見IC付近　10キロ
・名港潮見IC→弥富木曽岬IC　弥富木曽岬IC付近　10キロ
〈上り〉
・刈谷ｽﾏｰﾄIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・菰野IC→甲賀土山IC　鈴鹿TN付近　10キロ

□名神高速道路
〈下り〉
・小牧IC→岐阜羽島IC　尾西BS付近　10キロ
・養老JCT→関ヶ原IC　関ヶ原IC付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　15キロ
〈上り〉
・茨木IC→大津IC　大津IC付近　30キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→笠取IC　宇治TN付近　15キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近　15キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・貝塚IC→泉南IC　高倉山TN付近　10キロ
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・高槻JCT・IC→宝塚北SIC　川西IC付近　15キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・深江サグ付近　10キロ

□西名阪自動車道
〈下り〉
・柏原IC→天理IC　天理IC付近　15キロ

□第二神明道路
〈下り〉
・武庫川出入口→名谷JCT　名谷JCT付近　35キロ
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈下り〉
・垂水JCT→室津PA　仁井TN付近　20キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・龍野西IC→赤穂IC　清水TN付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　15キロ
〈上り〉
・池田出口付近　10キロ

「渋滞予想」5月2日（土）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月2日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈下り〉
・福山SIC→尾道JCT　尾道JCT付近　10キロ
〈上り〉
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋出入口　向東BS　10キロ

□関門自動車道
〈上り〉
・新門司IC→下関IC　めかりPA付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・若宮IC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　35キロ
・鳥栖JCT→南関IC　山川PA付近　30キロ
・八幡IC→宮田SIC　神田TN付近　10キロ
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

□東九州自動車道
〈下り〉
・行橋IC→椎田南IC　築城IC先付近　10キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ