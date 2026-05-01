フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス

日付：2026年5月1日（金）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 106 - 93 ボストン・セルティックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし20-23で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し58-49で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び82-63で終了する。

第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び106-93で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 11:45:05 更新