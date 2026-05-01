【NBA試合速報】2026年5月1日（金） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
日付：2026年5月1日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 106 - 93 ボストン・セルティックス
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし20-23で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し58-49で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び82-63で終了する。
第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び106-93で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-01 11:45:05 更新