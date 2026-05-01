◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、“世紀の一戦”に臨む世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）がリミットの55.3キロ、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）は200グラム軽い55.1キロで、ともに一発パスした。

絞り込まれた肉体で事前計量をクリアした井上尚は、両手でガッツポーズ。笑みを浮かべながら体重計を下りた。中谷はニヤリとしながら、こちらもガッツポーズを披露した。公開計量には史上初めて3階級で4団体統一王者となった元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（米国）も来場し、名リングアナのマイケル・バッファー氏のコールで2人は登場すると井上尚には「ナオヤー！」の大声援。写真撮影ではファンのコールに井上尚が余裕の表情で拳を振って応え、2人の初のフェースオフでは中谷が不敵な笑みを浮かべた。約13秒間にらみ合い、握手をして同時に後ろを向くと、ともに腕を突き上げた。

オフィシャルはレフェリーがロバート・ホイル氏（米国）、ジャッジはパトリック・モーリー、ラウル・カイズ（以上米国）、ファンカルロス・ペラヨ（メキシコ）の3氏が務める。