京セラが底堅い、上限１１．８８％の自社株買いを発表

京セラ<6971.T>は底堅い。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数１億５６５４万４０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．８８％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。朝方は利益確定売りに押される場面もあったが下値は堅く、押し目買いが入って切り返した。



取得期間は５月１日から来年３月２４日まで。２７年３月期の業績予想は、売上高は前期比６．３％減の１兆９４００万円、営業利益は同１０．０％増の１３００億円、最終利益は微増の１４１０億円とした。また、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から２円増額して２７円（年間５２円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比４円増配の５６円とする。



米サザンカールソン社の譲渡による影響から減収を見込む。一方、半導体部品有機材料事業やＫＡＶＸグループの構造改革による改善を想定。業績予想の前提となる為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７５円とした。２６年３月期の売上高は前の期比２．８％増の２兆７０２億３００万円、最終利益は同５．９倍の１４０９億６９００万円となり、計画に対して上振れして着地した。このほか同社は自社株９１３７万３５００株（発行済み株式総数の６．０５％）を５月２９日に消却すると発表した。



出所：MINKABU PRESS