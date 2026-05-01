全国1,200店舗が1枚の鍵でつながるジム！ 三恵観光 明日を今日より、ハッピーに

記事ポイント 「エニタイムフィットネス川西東畦野店」が2026年5月11日（月）に兵庫県川西市でグランドオープンプレオープン期間（〜5月10日）の入会で、セキュリティキー手数料・5月分会費が無料に24時間年中無休、1〜2階に充実した設備を完備し、世界約5,500店舗の相互利用が可能 「エニタイムフィットネス川西東畦野店」が2026年5月11日（月）に兵庫県川西市でグランドオープンプレオープン期間（〜5月10日）の入会で、セキュリティキー手数料・5月分会費が無料に24時間年中無休、1〜2階に充実した設備を完備し、世界約5,500店舗の相互利用が可能

世界30の国と地域で5,000店舗以上を展開する24時間型フィットネスジム「エニタイムフィットネス」が、兵庫県川西市に新拠点をオープンします。

「エニタイムフィットネス川西東畦野店」は2026年5月11日（月）にグランドオープンし、現在はプレオープン期間として施設見学（無料）と先行入会受付を実施しています。

グランドオープン前に入会することで、初期費用を大きく抑えてフィットネスライフをスタートできます。

三恵観光「明日を今日より、ハッピーに」





グランドオープン: 2026年5月11日(月) 10:00〜所在地: 兵庫県川西市東畦野2丁目1-12 1-2F営業時間: 24時間年中無休（スタッフアワー: 10:00〜19:00）アクセス: 能勢電鉄妙見線「畦野駅」から徒歩3分、新名神高速道路「川西IC」から車で5分駐車場: 30台（駐輪場15台）月会費: 7,980円（税込）運営: 三恵観光株式会社

「エニタイムフィットネス」は2002年にアメリカ・ミネアポリスで創業した24時間型フィットネスジムで、現在は世界30の国と地域で5,000店舗以上を展開しています。

日本国内でも47都道府県に約1,200店舗が広がっており、1枚の会員証で国内外合わせて約5,500店舗を相互利用できます。

出張先や旅行先でもいつものジムと同じ感覚でトレーニングを続けられる仕組みが、このチェーンの大きな強みです。

川西東畦野店を運営するのは、総合レジャー事業を手がける三恵観光（京都府福知山市）です。

「明日を今日より、ハッピーに。」をミッションに掲げる同社が、心と体の健康を支えるフィットネス事業に新たに参入します。

幹線道路沿いに建つ白い2階建てビルに入居しており、能勢電鉄妙見線「畦野駅」から徒歩3分・新名神高速道路「川西IC」から車で5分という立地で、駐車場30台・駐輪場15台を備えているため、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄りやすい環境です。

プレオープンキャンペーン





受付期間: 2026年4月24日(金)〜5月10日(日) 10:00〜18:30セキュリティキー発行手数料: 通常5,500円 → 無料5月分会費（5/11〜）: 通常7,980円 → 無料6月分会費: 通常7,980円 → 1,480円※保護者が入会している場合、高校生は施設利用が無料

グランドオープンに先駆け、2026年4月24日（金）から5月10日（日）まで施設見学と先行入会受付を実施しています。

この期間中に入会すると、通常5,500円のセキュリティキー発行手数料が無料になります。

さらに5月11日以降分の5月会費（通常7,980円）も無料で、6月分会費は通常7,980円から1,480円に引き下げられます。

セキュリティキーと2ヶ月分の会費を合算すると最大19,980円分を節約してスタートできる計算です。

保護者が入会している場合は高校生の利用も無料になるため、親子で一緒に運動習慣を始めたいファミリーにも向いています。

1階フロア





ストレッチエリア





フリーウェイトエリア





1階はLifeFitness製のトレッドミル複数台とバイクマシンが整列した有酸素エリアが中心で、各マシンに専用モニターが搭載されています。

窓際に面した開放的なレイアウトで、マシンに乗りながら外の景色を眺めてリフレッシュできる空間です。

ストレッチエリアではヨガマットを広げてのウォームアップやクールダウンが行えます。

フリーウェイトエリアにはダンベルやバーベルが揃っており、初心者から本格派まで幅広い強度のトレーニングに対応しています。

2階フロア





フィットネスジムの更衣室内シューズラック。縦5段×横5列の大容量ロッカー棚と木製スツール・靴置き台が並ぶ広めのスペース





シャワールーム





2階はロープ状のパーティションで仕切られたケーブルマシンエリアが広がり、カラー照明が灯るスタジオスペースが隣接しています。

落ち着いた雰囲気の中で、マシントレーニングと自由なスタジオ利用を組み合わせたメニューが組めます。

更衣室は縦5段×横5列の大容量ロッカー棚を備え、木製スツールと靴置き台が設置されたゆとりのある広さです。

シャワールームには大型ミラーと棚付き洗面台、扉付きの個室着替えブースが設けられており、トレーニング後にそのまま外出できる設備が揃っています。

水素水＆BODY MAINTÉキャンペーン

水素水2ヶ月無料: 新規契約者全員が対象、カラータンブラープレゼント付き（3ヶ月目以降は月額1,080円・税込）BODY MAINTÉ（ボディメンテ）プレゼント: 5月4日(月)〜5月10日(日) 10:00〜18:30、アンケート回答者・先着120名

水素水サービスを新規契約した会員は2ヶ月間の利用が無料になるキャンペーンを実施しています（終了日未定）。

特典にはカラータンブラーのプレゼントも含まれており、ジムバッグに入れて通う小物も同時に手に入ります。

プレオープン最終週の5月4日（月）から5月10日（日）には、大塚製薬のスポーツ飲料「BODY MAINTÉ（ボディメンテ）」を先着120名にプレゼントするキャンペーンも実施されます。

施設見学当日にアンケートへ回答することが受け取りの条件です。

「エニタイムフィットネス川西東畦野店」は2026年5月11日（月）にグランドオープンします。

プレオープン期間中の先行入会は5月10日（日）まで受け付けており、費用面で最も優遇された条件でスタートできる期間です。

複数のオープン記念キャンペーンが重なるこの時期に入会することで、トレーニング環境と特典の両方を同時に手に入れられます。

エニタイムフィットネス川西東畦野店の紹介でした。

よくある質問

Q. スタッフがいない時間帯でも施設を利用できますか

A. スタッフアワー（10:00〜19:00）以外の時間帯は、入会時に発行されるセキュリティキーで24時間いつでも入館できます。

Q. エニタイムフィットネス川西東畦野店の公式SNSはどこで確認できますか

A. 公式Instagramアカウント「@anytime_kawanishihigashiuneno」で最新情報が配信されます。

Q. 水素水キャンペーンの終了時期はいつですか

A. 終了日は未定で、予告なく終了する場合があります。

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