「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2026年5月のおひつじ座さんは・・・

「 インプット重視で躍進を 」

時代もまわりの人も、これまで以上にハイスピードで動いているように感じるかも。

ただ、つられて焦ることに大きな意味はないのですよね。

変化を選ぶなら、まずは情報収集や勉強などのインプットです。

これまでの知識や経験が通用しない課題も増えてくるので、オンライン講座など欲張りに取り入れていきましょう。

19日頃までは強気で動ける好調期です。

気合を入れて頑張りたいテーマについてはできるだけ早く着手するといいでしょう。

ラッキーカラーは、 フューシャピンク 。

開運につながるアクションは、 オンラインで学びの時間を持つこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おひつじ座の2026年度上半期

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

2026年5月のおうし座さんは・・・

「 スピード感を大切に 」

胸のつかえが取れるとき。

語るべき言葉が、自分の気持ちにフィットする物語が見つかり、現実がスピーディーに動いていきます。

17日前後には新たなスタート地点に立つ人もいるでしょうか。

金運がいい時期なので、新たな流れに合わせてこの時期の自分の気持ちを支えるものを購入してみてもいいのかもしれません。

19日以降はやる気が急上昇。

思い切った選択に対しても「いってみよう」と思える勇気が生まれるときです。

ラッキーカラーは、 ビビッドなオレンジ 。

開運につながるアクションは、 欲しかったものを購入すること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おうし座の2026年度上半期

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

2026年5月のふたご座さんは・・・

「 自分の言葉で表現を 」

4月末からスタートしたモテ期は月の中旬まで継続予定。

あなたにしては珍しく「気持ちを言葉にできない」と感じがちでもあるのですが、そんなときは相手のペースに流されてみるのもいい選択となるはずです。

月の下旬は「自分を変えたい」という思いが強まってきそう。

人と話す機会を積極的に作ってみると、曖昧な思いも次第に明確になってきそうです。

月末、対人運において嬉しい出来事も。

ラッキーカラーは、 プルシアンブルー 。

開運につながるアクションは、 思いを言葉にすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞ふたご座の2026年度上半期

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2026年5月のかに座さんは・・・

「 積極的に挑戦を 」

4月からスタートした、キャリアにおける「挑戦の季節」は月の中旬まで継続。

転職でもステップアップでも、強気でアクションを起こしてチャンスをつかんで。

同僚や仲間にも恵まれ、新たな夢や理想も見えてくるはずです。

月の下旬からはモテ期がスタート。

ここでの恋は広がりのあるものとなるはず。

恋を探している人は身近な人から「脈ありサイン」を受け取る予感も。恋の感度を上げて過ごして。

ラッキーカラーは、 ターコイズブルー 。

開運につながるアクションは、 仕事で新たな挑戦をすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞かに座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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＞12星座占い 2026年度上半期