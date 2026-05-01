「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

2026年5月のしし座さんは・・・

「 チャンスは自ら勝ち取るもの 」

仕事が楽しく思えるとき。

情報を制するものが仕事を制する時期なので、インプットや熟考、検討の時間を確保して「あなたが取り組む価値」を上げていきましょう。

月の下旬からはここ一番のチャレンジシーズンに突入。

闘ってでも勝ち取りたいチャンスが見えてきたり、ハードルの高い挑戦にやる気を燃やしたりと、特別にアツい季節となるはずです。

月の後半はシングルプレーよりも、チームプレーを意識してみて。

ラッキーカラーは、 キャメル 。

開運につながるアクションは、 仕事まわりの情報収集をすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞しし座の2026年度上半期

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

2026年5月のおとめ座さんは・・・

「 我慢しなくていい未来へ 」

仕事やキャリアプランにおいて、今までの自分ならまず選ばなかったような選択肢が見えてきそう。

「黙っていれば丸くおさまる」、「現状のままでも悪くはない」などと思ったときほど、我慢や同調圧力に屈することのない、明るい未来を見据えて変革を起こしてみるとよさそうです。

異業種の知人や海外の友人など、あなたとはまるで違うバックボーンを持つ人から力強い助言をもらえる暗示も出ています。

視野を広げて。

ラッキーカラーは、 パープル 。

開運につながるアクションは、 新しいアプリを使うこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おとめ座の2026年度上半期

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

2026年5月のてんびん座さんは・・・

「 情熱と冷静さのバランスを 」

月の中旬までは人間関係が熱く盛り上がる予感。

ときにはぶつかることも恐れず、「言うべきことは言う」意識を持ちたいところですが、大人気ないケンカはあなたの株を下げるので避けたほうがいいでしょう。

恋は、自分とはまるで違うバックボーンを持った人にグイグイ惹かれていく予感。

戸惑いもまた恋のスパイスです。

趣味や交流を通じて行動範囲を広げ、いろいろな人と接点を持ってみるといいでしょう。

ラッキーカラーは、 ワインレッド 。

開運につながるアクションは、 難解な本を読むこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞てんびん座の2026年度上半期

さそり座（10月24日～11月22日生まれ）

2026年5月のさそり座さんは・・・

「 積極的に人と関わって 」

5月に入るとすぐ、ここまでの努力が大きく報われる暗示です。

同時に、対人運に活気が生まれそう。ディスカッションやブレスト、意見交換などは積極的に参加してみることで、いい相棒にも恵まれるでしょう。

なお、職場の雰囲気がギスギスしている、仕事を教えてもらえないなど日々の仕事で困り事を抱えている人は転職を考えてみるといい時期です。

その場合は、中旬頃までに行動を起こすといいでしょう。

ラッキーカラーは、 グリーン 。

開運につながるアクションは、 ディスカッションに参加すること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞さそり座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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