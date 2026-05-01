『風、薫る』第5週「集いし者たち」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第5週「集いし者たち」の各回あらすじを振り返る。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
■第21回のあらすじ
看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７人の寮生活が始まるが・・
■第22回のあらすじ
学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・
■第23回のあらすじ
直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
■第24回のあらすじ
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・
■第25回のあらすじ
門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。
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■第21回のあらすじ
看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７人の寮生活が始まるが・・
学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・
■第23回のあらすじ
直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
■第24回のあらすじ
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて・・
■第25回のあらすじ
門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。