◆いつまでも頭がいい人との決定的な違い…脳のお掃除部隊を操るカンタンな習慣

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

思考の鮮度を保ち続ける「最強の裏方」

あなたの脳にいる、健康と寿命を左右する「特殊部隊」、それがマクロファージ（大食い細胞）の一種である「ミクログリア」です。

その1つの任務は、異物や外敵を食べて処理する「貪食」。いわば、脳の“掃除屋”です。

情報渋滞を解消する「神業の剪定プロセス」

しかし近年、この「食べる」能力が、私たちの脳のパフォーマンスを直接的に左右する、驚くべき役割を担っていることが明らかになりました。それが、神経細胞のネットワークを最適化する「プルーニング（シナプスの刈り込み）」です。

シナプスというのは、脳の情報伝達を担う神経細胞同士の“接点”です。ミクログリアは、この無数にあるシナプスのなかから「不要なもの」を見つけ出し、貪食によって“剪定”します。これにより、脳の情報ネットワークは常に整理整頓され、効率的な状態が保たれるのです。

現役世代のポテンシャルを引き出す「見えないアップグレード」

この働きは、健康寿命が気になる高齢者だけのものではありません。脳のスペックを上げ、家事や仕事の能力を高めたいと願う現役世代にとっても、ミクログリアによる「脳の最適化」は、まさしく生命線なのです。

過去の医学の常識を覆す「若返りの土壌作り」

ミクログリアの重要な役割は、それだけではありません。かつて神経細胞は「一度失うと再生しない」と信じられていました。ところが、いまでは記憶を司る「海馬」などで、運動などの刺激によって日々再生していることがわかっています。

ミクログリアは、ダメージを受けた古い細胞を速やかに除去することで、新しい神経細胞が生まれるための“土壌”を整える重要な役割も担っているのです。

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