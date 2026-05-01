お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻で、ニコニコ動画の踊り手・いとくとら（読みは、いくら、36）が1日、自身のインスタグラムで双子を出産したことを明かした。村上は4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」（木曜深夜3・00）でも生報告した。

「ご報告です」として「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！?」と報告。「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！? 誰かさんの遺伝かしら、、、」と喜びをつづった。

「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています」と説明。「弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。お腹の中でずっと一緒だった2人を早く会わせてあげられますよに」と記した。

「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした、、」と回顧。「入院してから1ヶ月半以上帰宅できておらず、くむに会えてないのも本当に辛い、、。（ずっと預かってお世話してくれてる妹すーじーありがとう、、、） しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます」とした。

「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠&高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした」と振り返り、「ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました」と報告が今になった経緯を明かした。

「帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています」とも。「世の母たちは本当にすごいです、、。まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。本当に心の底から愛おしいです」と幸せいっぱい。

「ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。まあまあ惚れ直しました」と夫にも感謝。「一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！」とつづった。

村上といとくとらは2022年7月7日に結婚。「M―1グランプリ2020」で優勝した後、21年7月に村上は高級マンションに引っ越したことを明かしており、同棲していた。