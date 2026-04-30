実業家・堀江貴文氏（53）が30日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」でのパフォーマンスが物議を醸している件について言及した。

ネット上では、同店で撮影された動画が拡散。客がうちわの上にのせた食用菊をあおぎ、カウンターは花まみれになっていた。同店のクラウドファンディングによれば「長さ1メートルのカスクに、極上の和牛を惜しげもなく散りばめたちらし寿司。その上を舞い踊るのが、日本の国家（原文ママ）、そして神戸ビーフの象徴である菊の花。食と芸術が融合した、まさに“儀式”と呼ぶべき一皿」「『ふざけてる』と思われてもいい」と説明している。

この件が物議を醸しているが、堀江氏は「REAL VALUEで何ヶ月か前にフラワーシャワーの動画上げてるんだけど、その時は炎上しなかったのに今回はなぜ炎上してるの？」とポスト。

堀江氏は25年6月投稿回で同様のパフォーマンスを行っていたが、今回のような騒動にはなっていなかった。また「うまいものは腹が減っているときに食べるとおいしいんだけど、意外と記憶には残らない。でも、このフラワーシャワーは絶対記憶に残る」と持論を展開していた。