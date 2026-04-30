◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２−３広島（３０日・東京ドーム）

広島は、鮮やかな逆転勝利で９カードぶりに勝ち越した。開幕３連戦（マツダ）で中日に３連勝して以来。０―２の８回２死一、二塁。４番・坂倉将吾捕手が、３ボールから強振して右翼席へ逆転の３号３ラン。７球連続ボールが続いていたルシアーノのど真ん中直球を完璧に捉えた。打線は７回２死まで無安打に抑え込まれ、チーム２安打目で勝負を決めた。４月は月間借金８で終え、借金６。９連戦を幸先いい形でスタートし、５月の反攻を目指す。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―坂倉選手の一発は３ボールから。

「そうやね。『スイングしろよー』と思って、見ていました」

―しっかり振って捉えた。簡単ではないと思うが。

「本人も明らかに状態が良くなっているというのが、本人自身が分かっていると思うから。じゃないと、なかなか３ボールから振れない。ああいうケースで」

―ヒットが出ていなかった状況で粘く戦っていた。

「タマ（玉村）が初先発だったけど、最少失点（５回１失点）で粘り強く投げてくれたので、こういういい結果になったと思います。本当にナイスピッチングだった、タマは」

―巨人投手陣からヒットは少なかったが、打線は粘り強く四球をもぎとっていた。

「やっぱり（ウイットリーから）四球を５個とったのかな。相手のピッチャーもいいピッチャーだし、状態もすごく上がっていると聞いていたので、初回を見ていた中で、なかなか厳しいぞと思う中で。タマが粘り強く最少失点で投げてくれたから」

―なかなかカード勝ち越しがなかった中で、勝ち越せた。

「また、逆転勝ちということで、明日（５月１日）ホームに帰っていい戦いがしたいです。これをつなげてね」