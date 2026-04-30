ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・溝口勇児氏（41）がゲスト出演し“元カノ”のユーチューバー・てんちむ（32）が、実業家・三崎優太氏（37）と結婚した件について言及した。

「てんちむさんが結婚した件についてどう思いますか?」と直球質問をぶつけられた溝口氏。23年1月にてんちむは溝口氏と交際していることを認めていたが、2月には「話し合って円満に別れました」と報告していた。

そこでてんちむは「好きだけじゃうまくいかないなって。すごく密度の濃い時間で、一緒にいたときに芽生えた感情にも嘘はなくて。私自身も、すごく成長できた時間になったなって思います」と、大粒の涙をこぼしていた。

2人の結婚について、溝口氏は「あはは」と笑いながら「幸せになってください。2人とも報告に来てくれて、俺は2人のことを家族みたいに思ってたからさ」と語る。また「“明日結婚します“ぐらいの勢いだったから、それはちゃんと同棲してからにしろよっていう話はした」と助言をしたことも明かしていた。