松屋フーズ、初夏の食欲を刺激する爽やかスパイシーな味わいの「タコライス」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、5月5日10時から「タコライス」を販売する。
暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場する。松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、一口食べれば、スパイシーな美味しさが元気を運んでくれる一皿になっている。食欲が落ちやすい暑い日でも、スプーンが止まらない美味しさだとか。さらにボリュームを求める人には、「タコサルサハンバーグ定食」や、「ソーセージエッグタコライス」もおすすめ。食欲をそそるスパイシーな味わいを、ぜひこの機会に賞味してほしいという。
［小売価格］
タコライス：580円
ソーセージエッグタコライス：760円
タコサルサハンバーグ定食：990円
単品 タコサルサハンバーグ：790円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要
［発売日］5月5日（火）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp