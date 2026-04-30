松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、5月5日10時から「タコライス」を販売する。



「タコライス」

暑くなるこれからの季節にピッタリなメニューが登場する。松屋の「タコライス」は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、一口食べれば、スパイシーな美味しさが元気を運んでくれる一皿になっている。食欲が落ちやすい暑い日でも、スプーンが止まらない美味しさだとか。さらにボリュームを求める人には、「タコサルサハンバーグ定食」や、「ソーセージエッグタコライス」もおすすめ。食欲をそそるスパイシーな味わいを、ぜひこの機会に賞味してほしいという。

［小売価格］

タコライス：580円

ソーセージエッグタコライス：760円

タコサルサハンバーグ定食：990円

単品 タコサルサハンバーグ：790円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］5月5日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp