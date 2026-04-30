記事ポイント 6G・ローカル5G・Wi-Fi 7まで、最新ワイヤレス技術が東京に集結総務省・NICT・国内通信キャリア4社が登壇する3日間の基調講演入場無料・事前登録制で参加できる日本最大級の専門イベント 6G・ローカル5G・Wi-Fi 7まで、最新ワイヤレス技術が東京に集結総務省・NICT・国内通信キャリア4社が登壇する3日間の基調講演入場無料・事前登録制で参加できる日本最大級の専門イベント

ワイヤレス技術の大きな転換期に、業界の最前線が一堂に会する3日間が始まる。

「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WJ×WTP)2026」が、2026年5月27日(水)から29日(金)まで東京ビッグサイトで開催されます。

140を超える企業・団体・大学が参加する日本最大級の無線通信専門イベント。

リックテレコム「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026」





会期：2026年5月27日(水)〜29日(金) 10:00〜18:00（最終日は17:00終了）会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール参加費：無料（事前登録制）主催・企画・運営：株式会社リックテレコム同時開催：運輸安全・物流DX EXPO 2026

2030年頃の商用化を見据えた6G研究開発が世界規模で加速するなか、ローカル5GやWi-Fi 7を活用した産業現場のDXも本格化している。

国の政策から先端研究、現場導入の最前線まで3日間で俯瞰できる構成で、通信・IT業界のみならず製造・物流・医療・建設・自治体など幅広い分野の関係者が毎年集まるイベント。

業界第一人者が登壇する基調講演





総務省 電波部長の翁長 久氏が最新の電波政策を解説。

NICTからはテラヘルツ波やNTN（非地上系ネットワーク）の研究動向も紹介されます。

国内通信キャリア4社のネットワーク戦略、低軌道衛星通信など普及フェーズを迎えるNTNの最新情報も見どころ。

XGMFによる6G大規模展示





XGモバイル推進フォーラム（XGMF）が189m²の規模でブースを展開。

いよいよ6Gソリューションが登場する大規模展示エリア。

最終日5月29日(金)には基調講演会場で「6G」をテーマにしたワークショップも開催されます。

ローカル5G・Wi-Fi 7ソリューション展示





製造・物流・医療など産業現場のDX化に直結するワイヤレスソリューションが充実。

ローカル5GやWi-Fi 7を活用した課題解決のアプローチを、複数の企業・団体の展示で一度に比較できる場。

入場は無料、事前登録のみで参加できる大規模イベント。

140以上の企業・団体・大学が一堂に集まる規模で、通信からDXまで最新動向を3日間で俯瞰できる構成。

AIが社会全体を変革する未来へ向け、人とモノをつなぐワイヤレス技術の現在地が凝縮された3日間。

東京ビッグサイト 西3・4ホールで開催される「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

ただし事前登録制で、公式サイト（wjwtp.jp）からの事前登録が必要。

Q. 参加できる業種に制限はありますか？

A. 業種の制限はありません。

通信・IT業界のほか、製造・物流・医療・建設・自治体など幅広い分野の関係者が対象のイベントです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6Gの現在地が東京ビッグサイトに集結！ リックテレコム「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2026」 appeared first on Dtimes.