ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は5月7日から、「南イタリア横断フェア ”シチリア編”」を開催する。

ジョリーパスタでは、4月から「南イタリア横断フェア」を開催している。5月は、地中海に囲まれた“シチリア”をテーマに、新商品3品を期間限定で販売する。今回は、レモン風味の爽やかなクリームチーズをトッピングした「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」と、ミルクの優しい甘さが特長のリコッタを使用したパスタや前菜が新登場する。新たに販売するシチリア産のビールも一緒に、シチリア気分を存分に堪能してほしい考え。

また、同日から「冷製パスタ」の販売を開始し、たっぷりの明太子を使った「“冷製カッペリーニ” 赤エビの明太子〜クリームスープ〜」を提供する。今年は冷製クリームスープや刻み柚子をプラスして、味わいの変化を楽しめる一品に仕上げた。

ぜひ近くの「ジョリーパスタ」で、初夏にぴったりな爽やかな商品を楽しんでほしいという。



「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」

「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」は、卵とチーズのコクが際立つジョリーパスタで人気のカルボナーラにスモークサーモンを合わせ、レモン風味のクリームチーズやカットしたレモン、いくらをトッピングした。濃厚なカルボナーラに、レモン風味のクリームチーズやレモン果汁を混ぜ合わせて食べてほしいという。食べ応えがありながらも最後までさっぱりと味わえる一品になっている。



「リコッタ・ベーコンと茄子のトマトソース」

「リコッタ・ベーコンと茄子のトマトソース」は、フレッシュな茄子をたっぷり使用したトマトソースのパスタに、キャラメリゼしたリコッタとルッコラを添えた一皿。ミルクの優しい甘さが特長のリコッタは、なめらかで軽やかな口当たりで、野菜やベーコンの旨みが溶け込んだトマトソースのパスタと相性抜群になっている。キャラメリゼしたリコッタの香ばしさやルッコラのほろ苦さが味わいにアクセントを加える。



「スモークサーモンとリコッタのブルスケッタ」

「スモークサーモンとリコッタのブルスケッタ」は、ガーリックトーストに、優しい甘さのリコッタと旨みのあるスモークサーモンを合わせた。ケッパー（フウチョウソウ科の花のつぼみを酢漬けにしたもの）が爽やかな酸味をプラスする。追加の一品としても、爽やかな飲み口が特長のシチリア産ビール「メッシーナ（数量限定のため、なくなり次第販売終了）」などのお酒のお供としてもおすすめだという。

［小売価格］

レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ：1529円

リコッタ・ベーコンと茄子のトマトソース：1309円

スモークサーモンとリコッタのブルスケッタ：429円

メッシーナ：759円

（すべて税込）

［発売日］5月7日（木）

ジョリーパスタ＝https://www.jolly-pasta.co.jp