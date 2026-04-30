西野カナ×NiziU コラボビジュアル解禁！Y2K初頭を彷彿とさせるキラキラでトロピカルな衣装で登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナとNiziUによる初コラボ楽曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のコラボビジュアルが公開された。

■EP『LOVE BEAT』のソロビジュアル、ジャケット写真も公開

「LOVE BEAT（feat. NiziU）」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングで、西野カナが5月27日にリリースする新作EP『LOVE BEAT』に収録。コラボビジュアルは、Y2K（2000年代）初頭を彷彿とさせるキラキラでトロピカルな衣装を身にまとった西野カナとNiziUを楽曲の世界観のモチーフであるハイビスカスが華やかに囲む、圧巻のビジュアルとなっている。

メンバーそれぞれが、Y2Kカルチャーかつ現在のトレンドでもあるチャームを腰元に身に付けており、『LOVE BEAT』完全生産限定盤にも封入される「LOVE BEAT」のロゴ入りキーホルダーや、ハイビスカスのアクセサリーにも注目だ。

「LOVE BEAT（feat. NiziU）」は5月15日に先行配信リリース。現在、事前配信予約が受付中で、4月30日から配信予約をした人には、コラボビジュアルを使用したオリジナルスマホ壁紙をがプレゼントされる。また、新作EP『LOVE BEAT』全生産限定盤の特典には、コラボビジュアルを使用したフォトカードが付属する。

『LOVE BEAT』の西野カナのソロビジュアル、ジャケット写真も公開された。

ソロビジュアルは、ストレートに下ろしたブロンドヘアに、楽曲の世界観を表すような青空と虹が印象的な一枚に。

ジャケット写真は、西野が通常盤は青空、完全生産限定盤はハイビスカスを背にしたカットを採用。朝を明るく照らす『LOVE BEAT』の世界観を表したデザインとなっている。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

西野カナ

DIGITAL SINGLE「LOVE BEAT（feat. NiziU）」

2026.05.27 ON SALE

西野カナ

EP『LOVE BEAT』

■【画像】西野カナ、NiziUのアーティスト写真

■EP『LOVE BEAT』のジャケット写真

■関連リンク

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com