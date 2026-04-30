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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【ウルトラワイドモニターは横に間延びする！？】解説｜PS5やXBox用にウルトラワイドモニターを買うと後悔する理由」を公開した。動画では、家庭用ゲーム機にウルトラワイドモニターを使用した場合に起きる現象と、最適なゲーミングモニターの選び方について論理的に解説している。



「ウルトラワイドモニターを買ったら後悔するのか」という検索候補が出るほどの疑問に対し、鍋ログは「ゲーミングで間違いない解像度はフルHD」だと明確な結論を提示した。その最大の理由は、PS5やXbox、Nintendo Switchなどの家庭用ゲーム機が、そもそも特殊な画面比率に対応していないためだ。仮にこれらのゲーム機を接続した場合、「左右の端が黒い映像になるか、横に引き伸ばされて何だか横長のキャラクターを操作しなければならなくなります」と、映像が間延びしてしまう仕組みを指摘。現状の家庭用ゲーム機が対応しているのは16:9の解像度のみであり、どのゲーム機でも購入して間違いのないフルHD（1920x1080）のモニターを選ぶべきだと説明した。



一方で、PC版のゲームについては「解像度が対応していれば超快適」と、異なる見解を語る。多くのPCゲームはウルトラワイドモニターに対応しており、横方向の見通しが良くなることで、対人ゲームなどで視野角が大きく取れる明確なメリットがあるという。しかし、画面が広がる分だけ「処理に負荷がかかることには留意が必要」であり、快適に動かすには高スペックなゲーミングPCが不可欠であるとハードウェア面の注意も促した。



さらに動画内では、ゲーム用途以外の魅力についても言及。「仕事や作業がとても快適になります」と述べ、広大な作業領域の恩恵を強調した。画面の片側半分で文章を作成しながら、もう半分で資料の調べ物をしたり、全画面を使って巨大なスプレッドシートを広げたりといった活用法を提案。複数のモニターを並べるマルチモニター環境と比較しても、モニター間のベゼル（縁）が存在しないため「非常に見やすい」と、作業効率化の観点から高く評価している。



家庭用ゲーム機とPCというプラットフォームの違いによって、モニターのポテンシャルが全く異なることを解説した本動画。自分の主な用途が家庭用ゲーム機でのプレイなのか、それともPCゲームや仕事の効率化を求めるのかを見極めることが、失敗しないモニター選びの絶対条件であると気づかされる内容となっている。