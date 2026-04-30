アメリカの現地時間2026年4月27日、「Artemis III（アルテミスIII）」ミッションで使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」のコアステージ（1段目）主要部分が、フロリダ州のケネディ宇宙センターに到着しました。

アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」最初の有人ミッションであり、およそ半世紀ぶりに人間が月周辺を飛行した「Artemis II（アルテミスII）」の帰還からまだ半月余りですが、NASA（アメリカ航空宇宙局）は次のミッションへ向けて歩みを進めています。

【▲ NASAケネディ宇宙センターのVAB（ロケット組立棟）へ搬入されるArtemis III（アルテミスIII）ミッション用のSLSコアステージ主要部分。2026年4月28日撮影（Credit: NASA/Glenn Benson）】

ニューオーリンズから900マイルの船旅

ルイジアナ州ニューオーリンズのミシュー組立工場で製造されたコアステージ主要部分は、NASAのロケット運搬用はしけ「Pegasus（ペガサス）」に積み込まれ、2026年4月20日に出発。約900マイル（約1450キロメートル）の航海を経てケネディ宇宙センターに到着し、4月28日にはVAB（ロケット組立棟）へ搬入されました。

今回輸送された主要部分は、推進剤（燃料の液体水素と酸化剤の液体酸素）のタンクを含むコアステージの上部5分の4にあたります。4基の「RS-25」エンジンが搭載される下部のエンジン部分は2025年8月に先行して統合作業が済んでおり、今後はVABで主要部分とエンジン部分の結合作業が行われ、高さ212フィート（約65メートル）のコアステージが完成することになります。

【▲ NASAのロケット運搬用はしけに積み込まれるArtemis III（アルテミスIII）ミッション用のSLSコアステージ主要部分。2026年4月20日撮影（Credit: NASA/Michael DeMocker）】

【▲ Artemis III（アルテミスIII）ミッション用のSLSコアステージ主要部分を載せてNASAケネディ宇宙センターに到着したロケット運搬用はしけ。2026年4月27日撮影（Credit: NASA/Ben Smegelsky）】

効率化のためSLSロケットの製造工程を一部変更

NASAによると、Artemis III用のSLSロケットからは製造工程が一部変更されています。

Artemis IとArtemis IIで使用されたSLSは、エンジン部分も含めたコアステージ全体の統合作業がミシュー組立工場で行われていました。一方、今回主要部分が輸送されたArtemis III用のSLSからは、最終的な統合作業はケネディ宇宙センターで行われます。

この変更によって複数のコアステージを同時に製造できるようになり、Artemis計画全体のスケジュールを効率化できるとNASAは述べています。

【▲ 参考画像：NASAのミシュー組立工場でロケット運搬用はしけに積み込まれるArtemis II（アルテミスII）ミッション用のSLSコアステージ。この時は主要部分とエンジン部分を統合してからケネディ宇宙センターに向けて輸送していた。2024年7月16日撮影（Credit: NASA）】

固体ロケットブースターなども続々到着

Artemis IIIミッションに向けて、他の重要なハードウェアもケネディ宇宙センターに集結しつつあります。

SLSコアステージ主要部分の到着に先立つ4月13日には、打ち上げ時の推力の75パーセント以上を生み出す固体ロケットブースターの一部がユタ州から到着しました。現在は専用施設で検査が進められており、2026年夏には他の部分も到着する見込みです。

2027年に予定されているArtemis IIIミッションは、新型宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」を用いた地球周回軌道で行われる有人テスト飛行ミッションです。アメリカ企業SpaceX（スペースX）とBlue Origin（ブルー・オリジン）で開発が進められている月着陸船とのランデブーやドッキングの実証などが行われます。

Artemis計画で最初の有人月面着陸を目指す2028年の「Artemis IV（アルテミスIV）」ミッションに向けて、アメリカでは準備が着実に進められています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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