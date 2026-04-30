

国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品 主要6部⾨（C）CEIPA／MUSIC AWARDS JAPAN2026

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のノミネート作品が30日、発表された。今年6月13日に TOYOTA ARENA TOKYO および SGCホール有明で開催される授賞式で発表されるノミネート作品/アーティストとなる作品/アーティストを63部門で決定した。

主要部門を表彰する Grand Ceremony はNHKで生放送、その前に開催されるレッドカーペットは NHK BSにて、さらに、 SGC ホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰する Premiere Ceremonyは TOKYO MXで放送。また、Premiere Ceremony および Grand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーである YouTubeで全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTT ドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも生配信する。

さらに Spotify や TikTok、X、YouTube などのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。主要6部門では、最優秀楽曲賞100曲、最優秀アーティスト賞100アーティスト、最優秀アルバム賞100作品、最優秀ニュー・アーティスト賞50アーティスト、Best Global Hit from Japan100曲、最優秀アジア楽曲賞21曲の中から、各部門5つずつのノミネート作品/アーティストが決定した。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票も、本日より開始。

なお、MAJ2026cd実施を予定していた。「ミュージックテック特別賞」について、選考プロセスの一環である「Music Tech Start Up Pitch Japan 2026」の開催延期に伴い、本年の実施を見送ることとなったため、MAJ2026では全77部門の最優秀作品/アーティストを決定する。公式サイトhttps://www.musicawardsjapan.com/

ノミネート作品 -主要6部門-

※数字・アルファベット・五十音順で表記最優秀楽曲賞Blue Jeans ／ HANAIRIS OUT ／ 米津玄師怪獣 ／ サカナクション革命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド好きすぎて滅！ ／ M!LK最優秀アーティスト賞Fujii KazeHANAMrs. GREEN APPLEサカナクション米津玄師最優秀ニュー・アーティスト賞CANDY TUNEHANAluvSTARGLOWブランデー戦記最優秀アルバム賞10 ／ Mrs. GREEN APPLEDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various ArtistsGen ／ 星野源Prema ／ Fujii KazeTHANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズBest Global Hit From JapanHYPNOTIZE ／ XGIRIS OUT ／ 米津玄師JANE DOE ／ 米津玄師, 宇多田ヒカルReawakeR（feat. Felix of Stray Kids）／ LiSAうっせぇわ ／ Ado最優秀アジア楽曲賞【Indonesia】Tabola Bale ／ Silet Open Up【Philippines】Multo ／ Cup of Joe【South Korea】Dash ／ PLAVE【South Korea】Drowning ／ WOODZ【South Korea】Golden ／ HUNTR/X