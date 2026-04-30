「TOPIX先物」手口情報（30日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限3万2300枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万2300枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32300( 29250)
ABNクリアリン証券 26498( 24926)
バークレイズ証券 22775( 21462)
モルガンMUFG証券 7985( 7958)
JPモルガン証券 16143( 7771)
ゴールドマン証券 8566( 5063)
BNPパリバ証券 6046( 4066)
ビーオブエー証券 4312( 3783)
野村証券 2685( 2012)
みずほ証券 2704( 1820)
シティグループ証券 3159( 1393)
ドイツ証券 886( 886)
大和証券 899( 841)
UBS証券 1694( 682)
広田証券 611( 611)
SBI証券 679( 591)
日産証券 555( 555)
SMBC日興証券 1509( 418)
インタラクティブ証券 362( 362)
HSBC証券 338( 338)
三菱UFJ証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
SBI証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 201( 1)
JPモルガン証券 1200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32300( 29250)
ABNクリアリン証券 26498( 24926)
バークレイズ証券 22775( 21462)
モルガンMUFG証券 7985( 7958)
JPモルガン証券 16143( 7771)
ゴールドマン証券 8566( 5063)
BNPパリバ証券 6046( 4066)
ビーオブエー証券 4312( 3783)
野村証券 2685( 2012)
みずほ証券 2704( 1820)
シティグループ証券 3159( 1393)
ドイツ証券 886( 886)
大和証券 899( 841)
UBS証券 1694( 682)
広田証券 611( 611)
SBI証券 679( 591)
日産証券 555( 555)
SMBC日興証券 1509( 418)
インタラクティブ証券 362( 362)
HSBC証券 338( 338)
三菱UFJ証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 16( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
SBI証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 201( 1)
JPモルガン証券 1200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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