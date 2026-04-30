【義実家へ帰省、ムリ〜！】夫、俺様キャラに変身。妻はタダ働き？【第7話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、義実家での妻への扱いから起こった一件です。
自宅から約5時間かかる義実家への帰省。小さな子どもを抱えての移動は、ミワコさんにとっては大変なことです。
ミワコ「それぞれの実家に夫婦別で帰ればよくない？」
耐えきれず思いをぶちまけたものの、夫は「ダメだよ！」の一点張り。義実家では妻子も一緒に帰省するのが絶対のルールなのだそうです。なのでいくらミワコさんが「1人で帰りなよ」と言っても返ってくるのはこんな言葉ばかり。
夫「一緒に帰んなきゃ夫婦仲を心配されちゃうよ！」
しかし帰省すると、夫は急に妻に威圧的な態度をとる、俺様キャラに大変身。さらには夫の不在中、ミワコさんだけが義実家の家業である農作業を一日中手伝わされるハメに。こんな理不尽な扱い、納得いきません！
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家での妻への扱いから起こった一件です。
自宅から約5時間かかる義実家への帰省。小さな子どもを抱えての移動は、ミワコさんにとっては大変なことです。
耐えきれず思いをぶちまけたものの、夫は「ダメだよ！」の一点張り。義実家では妻子も一緒に帰省するのが絶対のルールなのだそうです。なのでいくらミワコさんが「1人で帰りなよ」と言っても返ってくるのはこんな言葉ばかり。
夫「一緒に帰んなきゃ夫婦仲を心配されちゃうよ！」
しかし帰省すると、夫は急に妻に威圧的な態度をとる、俺様キャラに大変身。さらには夫の不在中、ミワコさんだけが義実家の家業である農作業を一日中手伝わされるハメに。こんな理不尽な扱い、納得いきません！
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部