第２子妊娠中･西野未姫、おなかふっくら臨月私服SHOT
元AKB48・タレントの西野未姫が28日、オフィシャルブログを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ私服姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
この日、絵文字を交えながらブログを更新した西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました」と近況を明かし、「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とコメント。
「#私服」「#臨月」とハッシュタグを添え、白のふんわりとしたトップスにスラリと伸びた美しい脚が際立つ黒のショートパンツ、足元は黒のショートブーツを合わせた全身ショットを複数公開。ふっくらとしたお腹が目立つシルエットで、肩掛けの黒バッグをアクセントに屋外で自然な笑顔を見せる姿が印象的となっている。
この投稿にファンから「足長くておキレイ」「臨月でもオシャレしたいですよね！」「足細い！？！？！？妊婦さんに見えません」「細い」「スタイル良い」「みきちゃんスリムで羨ましい」などの声が寄せられている。
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女・にこりちゃんを出産し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表している。
「#私服」「#臨月」とハッシュタグを添え、白のふんわりとしたトップスにスラリと伸びた美しい脚が際立つ黒のショートパンツ、足元は黒のショートブーツを合わせた全身ショットを複数公開。ふっくらとしたお腹が目立つシルエットで、肩掛けの黒バッグをアクセントに屋外で自然な笑顔を見せる姿が印象的となっている。
この投稿にファンから「足長くておキレイ」「臨月でもオシャレしたいですよね！」「足細い！？！？！？妊婦さんに見えません」「細い」「スタイル良い」「みきちゃんスリムで羨ましい」などの声が寄せられている。